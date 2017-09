Minőség a mindennapokban Borsodban

A délelőtt első felében a Hell Energy Magyarország Kft. vendégei voltak a tudósítók és a rali résztvevői, majd Sajóvámos felé vette az irányt a mezőny.

A Coop-lánc tizenkettedik alkalommal szervezi meg üzleti partnereivel összefogva a Coop Rallyt, amelynek a kezdetek óta legfontosabb célkitűzése a minőségi hazai élelmiszer-termelés középpontba állítása. Hazánk meghatározó élelmiszeripari, kereskedelmi és médiacégeinek részvételével az idei Coop Rally útvonala Magyarország északkeleti régiójának gyártói és forgalmazói központjait érinti.

Dinamikus várossá váltak

Az idei szakmai programon 115 élelmiszeripari, kiskereskedelmi, szolgáltató- és médiacég csapata 100 autóval, 3 médiabusszal Magyarország északkeleti régiójába látogatott el szeptember 14–15. között.

– Büszkék vagyunk arra, ami Szikszó határában az elmúlt években megvalósult – nyilatkozta Füzesséri József, Szikszó polgármestere. – A legfontosabb, hogy eljutottunk oda: az ország egyik legszegényebb településéből az egyik legdinamikusabban fejlődő város lettünk.

Tóth Eszter Anna, a Hell Energy Magyarország Kft. PR igazgatója abbéli örömének adott hangot, hogy immár második alkalommal lehetnek a Coop Rally állomása.

© Fotó: Ádám János

– 2011-ben csatlakoztunk a ralihoz, akkor nagy büszkeséggel adtuk át a töltőüzemünket, ami az elérhető legmodernebb technológiát hozta Szikszóra – mondta. –Idén tavasszal pedig létrehoztuk Magyarország első alumíniumitaldoboz-gyárát.

Demeter Ervin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja azt emelte ki, hogy a Hell Energy 100 százalékban magyar tulajdonú, ami óriási érték.

– A magyar cég előnye egy multinacionális céggel szemben, hogy a keletkezett nyereséget saját helyén, otthonában használja fel – hangsúlyozta.

– Elnézve a Hell-csoport komplexumát arra juthatunk, hogy a beruházások, az innováció nagyon komoly mértékben jelentenek előrelépési lehetőséget – ezt már Dr. Feldman Zsolt, agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár mondta. – Annak különösen örülök, hogy nő a Coop és a Hell üzleti kapcsolatrendszere, hiszen mindez versenyképessé tesz bennünket a jövőben is.

Magyar termékekre vágynak

Sajóvámoson valamivel később Váradi Lajos polgármester köszöntötte a sajtó képviselőit a helyi Szuper Coop szomszédságában, amely bolt egyes vélemények szerint a megye egyik legjobb Coop üzlete.

– A vásárlók mára nemcsak az árat nézik, hanem azt is, hogy kiváló magyar terméket vegyenek le a polcról – mondta Váradi Lajos.

© Fotó: Ádám János

Zsiga Krisztián, a Co-op Hungary Zrt. igazgatósági tagja a cég beruházásairól beszélt és arról, hogy vidéken szeretik a Coopot a vásárlók. „A Coop részese a mindennapoknak” – tette hozzá.

Tóth László, az Unió Coop Zrt. vezérigazgatója elárulta: tudatosan választották a helyszínt.

– Nemcsak városban van élet, hanem vidéken is, és vidéken is vannak olyan üzletek, ahová érdemes a vevőknek bejönni – fogalmazott. – Tavaly 2 milliárd forint értékben fejlesztettünk, és most is kistelepülések vannak fókuszban.

Az eseményen jelen volt Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA