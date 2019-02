A folyamatnak azonban tökéletes ellenszere a rendszeres mozgás – írja a femina.hu. Amikor valaki sportol, az izmain mikrosérülések keletkeznek, melyeket a test fehérjék felhasználásával a pihenőidőszakban regenerál, így fejlődik, növekszik az izomzat.

Mértékkel

– Azért, hogy a kor előrehaladtával a sorvadás ne folytatódjon, fontos, hogy edzünk – mondja el Prof. dr. Takács István, a megyei kórház Semmelweis tagkórházának főorvosa. Azonban a megfelelő mértéket be kell tartani, mert a szívünk teljesítőképessége, ugyanúgy mint minden más szervünké, a kor előrehaladtával csökkenni kezd. Indokolatlanul akár ritmus­zavar vagy koszorúér-vérellátási zavarok léphetnek fel. Tudnunk kell, hogy az anyagcsere is csökken, így hogy meggátoljuk az elhízást, a kóros zsírfelszaporodást szintén fontos a megfelelő körülmények között végrehajtott tréning, testedzés – fejti ki. Én például rendszeresen kerékpározom túrakerékpárral, konditermet is látogatok hetente 3-4 alkalommal, és csütörtökönként az M1-ben ökölvívóedzéseken veszek részt – sorolja a főorvos. A legkíméletesebb ebben a korban egy fokozott ütemű séta illetve az úszás, ami kíméli a porcainkat, gerincünket. De javaslom mindenkinek megszívlelni a kínai közmondást: Minél kevesebbet eszel, annál tovább élsz!” – foglalja össze a professzor.

PGY

Ajánlott sportok

A barátságos tollaslabdameccsek során sok-sok izom dolgozik, mégis kíméletesebb sport, mint a tenisz.

A biciklizés egy, az ízületeket kismértékben terhelő, egyenletes, változtatható intenzitású, kiváló kardiómozgás.

A nordic walking remekül fejleszti a kitartást és javítja a szív- és érrendszer egészségét, több kalóriát éget a sétánál, miközben az ízületeken lévő terhelést is enyhíti.

A jóga nemcsak ellazulni, relaxálni segít, de komoly izomerősítő, keringésjavító is, sőt, segít megőrizni a hajlékonyságot.

Úszás közben a víz ellenállása alaposan megdolgoztatja az izmokat, míg az ízületeket, csontokat nem éri nagy terhelés. Az aqua aerobik korhatár nélküli, szuper választás.

A pingpong javítja a szem-kéz koordinációt, a reflexeket, segít a mentális frissesség megőrzésében, és az ízületeket sem terheli túl.

Forrás: femina.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA