Mindszent havi mulatság Bodrogkeresztúron

Nyitott pincék, borkóstolók, finom falatok, művészeti kiállítások, koncertek, borvacsora, old timerek várták a Bodrogkisfaludra és Bodrogkeresztúrra látogatókat a hétvégén.

Legyen egy nap, ami igazán Bodrogkeresztúrról szól.” Bárdos Sarolta

Egy nap Keresztúrról

– Amikor kitaláltuk ezt a rendezvényt, az volt a cél, legyen egy olyan nap, ami igazán Bodrogkeresztúrról szól, nem csupán a borról – mondja Bárdos Sarolta, a bodrogkeresztúri Tokaj Nobilis szőlőbirtok vezetője. – Meggyőződésem, egy borvidék csak akkor lehet színes és működőképes, ha nem csupán a borászok tudnak érvényesülni, megélni, hanem más mesterségek képviselői is. A kezdeti öt helyszínnel szemben ma már bőven túl vagyunk a tízen, egyre több helyen lehet bort, ételeket kóstolni.

– A rendezvénysorozat életében ez a nyolcadik év, ami egy nagyon szép szám – mondja Májer József, Bodrogkeresztúr polgármestere. – Vannak az életnek olyan pillanatai, amikor át kell adnunk magunkat a mulatozásnak. Ez a bodrogkeresztúri rendezvénysorozat hitet tesz amellett is, hogy a bor akkor is betölti a küldetését, ha az emberek beszélgetés közben fogyasztják.

Fotó: Jernei Vanda © Fotó: Jernei Vanda

Szombaton a zene is főszerepet kapott, valamint a Henye pincészetben a kellemest összekötötték a még kellemesebbel, hiszen a nap folyamán vezetett túrákon mutatták be az érdeklődőknek a pincészetet, ahol a vendégek megtekinthették az idei szüretből már hordóba került mustokat is, amelyek éppen gyorserjedés közben voltak. A tárlatvezetés a borról szóló ismeretek mellett más látványossággal is szolgált, hiszen a tartályok között itt-ott felbukkant ifj. Magyari Lajos autógyűjteményének jó néhány darabja, köztük egy tűzpiros Ferrari, vagy egy eredeti favázas Morgan.

A helyszínen lévő ifj. Magyari Lajos érdeklődésünkre elmondta, nem készült gyűjtőnek, de úgy volt vele, mint egy bélyeggyűjtő, először lett egy autója, aztán még egy, aztán még egy és összeállt a kollekció.

– ÉM-BG –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA