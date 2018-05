Mindkét vándorserleg megyénkbe került idén

Immár hagyományosan az Országos Rendőr- és Tűzoltónapon rendezték meg a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjét. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség által szervezett megmérettetés végén az általános iskolások között a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola, a középiskolások között pedig a Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szövetség csapata szerezte meg az elsőséget.

Összetett feladatok

A csapatokat tizenkét állomás várta, általános és középiskolások egymás mellett versenyeztek, a korábban kisorsolt sorrend szerint. Például a kitelepítéshez szükséges túlélőcsomagot kellett összeállítaniuk a gyerekeknek. De nem csak úgy egyszerűen, hanem kis fanégyzeteken haladva, úgynevezett mocsárjárásos módszerrel, és a végén még azt is el kellett mondaniuk, melyik tárgyat miért választották ki. A Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi Szövetség munkatársai a diákok elméleti tudását tesztelték, a számítógépen kitöltött tesztlapon tűz- és polgári védelmi kérdések mellett iparbiztonságiak is szerepeltek. De volt a feladatok között vízkárelhárítás és lakosságvédelem, amelynek során folyószakaszt kellett megvédeniük, a feladat pedig az volt, hogy kijelöljék az ideiglenes védvonal helyét és megindokolják a döntést. Volt tűzoltással kapcsolatos állomás, tűzmegelőzés és mentés, vagy például a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület munkatársai viharjelzésre és térképismeretre vonatkozó kérdésekkel várták a csapatokat. De volt klasszikus „tájékozódás korlátozott látási viszonyok között”, azaz az egyik versenyző leragasztott „szemű” gázálarcban, társa szóbeli utasítása mellett elindul egy folyosón, felveszi a folyosó végén elhelyezett tárgyat, visszamegy vele a starthoz, egy másik csapattag pedig ugyanezt csinálja, de fordítva. Volt feladat, amely a csapatok egészségügyi ismereteit tesztelte, a Magyar Vöröskereszt munkatársai által vezetett állomáson a gyerekeknek két bajba jutott emberen kellett segíteniük. De a Karancs Speciális Mentőszolgálat tagjai a kötéltechnika rejtelmeibe is beavatták a csapatokat.

Hasznos ismeretek

A huszonötödik országos verseny díjait az országos polgári védelmi főfelügyelő és az MPVSZ elnöke adta át. Tóth Ferenc dandártábornok búcsúzóul úgy fogalmazott, a diákok a felkészülés során számos hasznos ismerettel gazdagodtak, és alapvetően már rajtuk múlik, hogyan alakítják a jövőt, a bennünket körülvevő természeti környezetet.

A versenyt bezáró Endrődi István a döntőt meglátogató belügyminiszter szavait idézte: reméli, hogy a most versenyző nemzedékből többekkel később már kollégaként találkozhat a katasztrófa­védelemnél.

– ÉM –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA