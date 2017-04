Mindig vannak új ötletek és célok Mucsonyban

– A tavalyi évünket alapvetően meghatározta a Mucsonyt ért két természeti csapás, amikor özönvízszerű felhőszakadás és sárlavina pusztított a településen – tekintett vissza a 2016-ra Viszlai Viktor, Mucsony polgármestere. – A helyreállítások költségei az önkormányzat szinte teljes saját forrását felemésztették – hiszen a vis maior pályázatainkat csak idén bírálták el –, illetve a közmunkában gondozott mezőgazdasági termékeink jó része is tönkrement. Túlléptünk a nehézségeken, megterveztettük a település teljes csapadékvíz-elvezetését és a közfoglalkoztatásban minden árkot rendbe kívánunk tenni és az átereszeket is megépíteni.

Megtudtuk, három vis maior pályázatot nyújtottak be, melyek közül egyet 100 százalékban támogatnak, a másodikat 11 millió forinttal csökkentették, míg a harmadikat elutasították: „Felelős gazdálkodással a meglévő összegből meg tudjuk oldani, hogy a helyreállítás rendben legyen, ami már zajlik is” – mondta a polgármester.

Erős pillérek

– Nem tört meg minket ez a csapás, dolgoztunk tovább – folytatta Viszlai Viktor. – Idén is folytatódik a közmunka­program 165 emberrel, és az előző évekhez képest nagyobb tartalommal. Az egyik erős pillérünk a mezőgazdasági, ebbe új elemként került bele az aprítékolás, ugyanis tavaly nyertünk a fóliasátrainkba egy kazánt, melyet ezzel kívánunk fűteni. Gépesítettünk is, számos eszközt szereztünk be, illetve idén már az automata öntözőberendezésünk is „munkába áll”. A helyi sajátosság programban tovább „visszük” a jól működő varrodánkat és egy olyan telephely kialakítása zajlik, ahol a közfoglalkoztatottaknak rendelkezésére áll majd melegedő és raktár is. Folyamatos lesz – ahol szükséges – az árokburkolás és az útszélesítés is.

A település vezetője kiemelte, hogy hatékonyan működik az a szociális szövetkezet, melyben tag az önkormányzat is.

– A varroda mellett 2017 februárjában tésztaüzem termelésével bővült a tevékenységi köre – tudtuk meg. – Nyertünk az úgynevezett Fókusz program pályázatán is, melynek eredményeképpen nyolc embert a szövetkezetben immár főállásban tudtunk alkalmazni. Az idén egy malom és egy savanyítóüzem nyitását is tervezzük, ahová szintén lehetőség lesz több dolgozó felvételére.

További tervek

A polgármester elmondta, nagyon várják a TOP-os pályázatok elbírálását, melyből az egészségházuk teljes felújítását valósítanák meg. Hozzátette: az önkormányzat által fenntartott közintézmények korszerűek, az említett egészségházon kívül a polgármesteri hivatal rendbe tétele maradt még. Ezenfelül útfelújításra, esővízelvezető rendszer kialakítására is pályáztak, illetve tervezik egy helyitermék-bolt beindítását, ahol a helyben megtermelt javakat fogják árusítani. A piactér bővítése, illetve átalakítása is a céljuk között szerepel. Konzorciumvezetőként pedig – hat önkormányzattal közösen – a 2017–19. közötti időszakban különböző programok – falunap, sportnap, egészségnap – szervezését bonyolítanák le a településeken élőkért.

– Mindig vannak tehát új ötletek, elképzelések és célok, melyeket meg akarunk valósítani – zárta gondolatait Viszlai Viktor.

ÉM-PA

