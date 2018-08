Mindig résen kell lennünk!

Soha nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a gyermekekre fokozottan oda kell figyelnünk. Felnőtt emberekre is számos veszély leselkedik, azonban velünk ellentétben sajnos a csemetéink kevésbé tudnak magukra vigyázni, nem tudnak reálisak lenni egyes élethelyzetekben.

Az internet világa vonzó kicsik és nagyok számára egyaránt, mindent megtalálunk egy helyen. A legunalmasabb perceinkben is tudunk rá számítani, viszont nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy számtalan kockázatot hordoz magában. Néhány hónapja egy virtuális perszóna rémisztgeti a gyermekeket, a WhatsApp nevű csevegőn keresi meg áldozatait, hogy egy emberfejű-csirketestű lény képe mögött megbújva különböző dolgokra vegye rá a megrémült gyerekeket.

A Momó nevű horrorlény zavaró képeket küld nekik, emellett feladatok elvégzésére próbálja rávenni őket. Posztós Réka pszichológus, integratív gyermekterapeutától többek között megtudtuk, hogy miként vehetjük észre csemetéinken, ha ők is áldozattá válnak.

Szülői felelősség

– Gyermekkorban sokáig keveredik a valóság és a fantázia, könnyebben megtéveszthetőek, könnyebben fogadnak el igazságnak fantázia szülte dolgokat. Momó, az arra fogékony gyerekek esetében alvási nehézségeket, szorongást idézhet elő – ez utóbbi csökkentése érdekében pedig előfordulhat, hogy meggondolatlanságot tesz a gyermek. Nagyon fontos kiemelnünk a szülők szerepét, feladatát is. Ahogyan felelős szülőként nem engedjük gyermekünknek, hogy erőszakos, szexuális tartalmú vagy horror filmeket nézzenek, főleg felügyelet nélkül, úgy fontos az is, hogy ellenőrizzük kiskorú gyermekünk online tevékenységét is, hiszen ezen a felületen is találkozhat hasonló tartalmakkal, akár Momóval is – hívta fel a figyelmet a pszichológus.

Lidérces álmok

Posztós Réka úgy véli, hogy a 8 és 14 éves kor közötti gyermekek még könnyen befolyásolhatóak. A stabil, szeretetteljes, biztonságot és bizalmat nyújtó családi háttér olyan védelmet nyújt, amit más „tűzfal” nem képes. Azonban, ha a gyermek egyéb mentális problémából adódóan szorong vagy esetleg depresszív, félelmén keresztül könnyebben befolyásolhatóvá válik.

Nagy Emese

