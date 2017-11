Mindig lehet növelni a hatékonyságot, ezzel pedig időt is spórolhatunk

Számos diák azt válaszolta, hogy ő bizony újraolvassa az anyagot, a jegyzeteit, és ennyiben ki is merül a tanulás. Azonban bebizonyították, hogy ezzel a módszerrel nem marad meg hosszútávon a tanult anyag, hiszen az olvasott szövegnek nagyjából a 10%-át értjük meg és jegyezzük meg. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a tanulás sokkal hatékonyabb lehessen? A tankönyvek tananyagonként a végén kérdéseket tesznek fel a szöveggel kapcsolatban, ezzel tesztelheted le, mennyire sikerült megértened azt, amit elolvastál, illetve törekszik a lényeges információkat számon kérni. Nem csak azokat a kérdéseket válaszolhatod meg azonban, megkérheted az ismerősödet, hogy kérdezzen ki, vagy saját magadat kezded el kérdezgetni. Elolvashatsz egy bekezdést, és visszakérdezel magadban: – Mit is olvastam ebben a bekezdésben? Vagy az is jó módszer, ha miérteket teszel fel, így az agyad elkezd pörögni, az adott témakörben. A logikai menete a tanulásnak nagyon fontos, ezért érdemes úgy tanulnod az új anyagot, hogy az előzővel valahogyan összekötöd, így megérted a rendszer lényegét, könnyebben tájékozódsz időben is. Ha nehezebben képzeled el a folyamatot, akkor keress rá egy példát a mindennapi életből, amely hasonlóan működik.

Fontos, hogy aktívan részt vegyél a tanulásban, ne csak nézd, hanem alkosd újra, rajzolj diagramot, folyamatábrát, ok-okozati viszonyokat, és igyekezz több érzékszervet belevonni, mint a szemed. Hallgasd meg az anyagot, nézz róla videókat, kérdezz meg róla embereket, mondd fel az anyagot diktafonba, a környező témákat is vizsgáld meg, keress példát rá a való életben, menj ki a természetbe és tapasztalj. A tapasztalatok útján ugyanis sokkal jobban tanul az ember. És a legfontosabb az egészben: ismétlés a tudás anyja. Tehát időközönként újra elő kell venni a tananyagot, és ismételni, újra megtanulni. Ami igazán sikeressé teszi a tanulást, és megelőzi azt, hogy a vizsga előtti éjszakán akarjunk mindent bemagolni, az a mindennapos rákészülés a dolgozatra. Érdemes minden nap tanulni rá, apránként, de részletesen, a tanárok mindig egy-két héttel előre szólnak, ha dolgozatot akarnak íratni. Egy téma végére érkezve témazárót kell írni, amely egy nagy tudásanyagot foglal magába, ezért jó kis trükk, ha előre megnézed, hol ér véget majd a téma, így pedig fel tudsz készülni időben, így több időd marad másra is. Minél hatékonyabban tanulsz, annál kevesebb időt vesz el tőled, felesleges görcsölni a tankönyvek felett és magolni, inkább sajátítsd el ezeket a technikákat, így még talán élvezni is fogod a tanulást. A tanárok nagyon figyelnek arra, hogy az anyagot a leg logikusabb módon tanítsák meg, és gyakorlati példákkal szemléltetik. A valós élethelyzeteket alapul véve remekül felkészítik a fiatalokat a könnyebb alkalmazkodásra.

