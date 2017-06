„Mindig is szerettem segíteni” – Mezőkövesdi fiú jótékonysági akciója

Alexnek különös ötlete támadt nemrég. Júliusban lesz a születésnapja, a 22., és arra gondolt, hogy ezúttal nem szokványos ünneplést és ajándékokat szeretne. Inkább olyat, amivel másoknak is segíthet. Elhatározta, hogy a meghívott vendégektől játékokat kér. Mégpedig azért, hogy rászoruló gyermekeket lephessen meg velük.

Alex szerényen azt mondja, nem olyan különleges ez. Még télen határozta el, hogy a következő születésnapját össze­köti valamilyen jótékonysági akcióval is.

Legalább 50 ember

– Mindig is szerettem segíteni másoknak. Nem adományra gondolok, hanem arra, hogy ha például láttam az utcán egy bajba került embert, mindig odamentem hozzá, és megkérdeztem, szüksége van-e segítségre. Vért is adtam már többször, mivel tudom, hogy nagy baj esetén életmentő lehet, ha van megfelelő mennyiségű vér. Úgy gondolom, az idei születésnapom lesz a legboldogabb. Hiszen azzal, hogy játékokat gyűjtök, azoknak is örömet szerzek, akik hozzák a macikat, kisautókat és babákat, azoknak pedig még inkább, akik kapják. Konkrét intézményt még nem kerestem, ahová majd eljuttatom az adományokat, de arra gondoltam, hogy valamelyik gyermekotthon vagy lakásotthon megfelelő lenne – sorolja Alex.

Megtudjuk, július 9-én lesz a születésnapja, de csak a rá következő héten szervezi az ünnepséget. Mivel a fő cél a jótékonyság, szeretne minél több embert meghívni. Barátokat, rokonokat, ismerősöket. Addig még szereznie kell egy nagy helyiséget, ahol sok ember elfér, legalább 50 vendégre számít. Ezután kezdi el szervezni az egészet. A meghívóra természetesen ráírja majd a legfontosabb tudnivalót, hogy mindenki hozzon magával gyermekjátékot.

– Legjobban azt szeretném, ha sok plüssállat, baba és kisautó gyűlne össze, ami a gyerekeknek a személyes kedvencük vagy kincsük lehetne, de természetesen a vendégekre bízom, ki mit szeretne felajánlani – teszi hozzá Alex.

Kreatív munka

Magáról csak annyit árul el, jelenleg arra vár, hogy felvételt nyerjen az egri Eszterházy Károly Egyetemre, mert ott szeretné elvégezni a tervező grafikus szakot. Ez nagyon tetszene neki, mert kreatív munkát végezhetne, és dolgozhatna filmgyártásban, televízióban vagy online cégeknél. Csak az a baj, hogy erre a képzésre nagyon nehéz bejutni. Alex érettségi után a CNC-gépkezelő, gépi forgácsoló szakmát kezdte el, ami jól is ment neki, a csoportjában ő volt a legjobb, de rájött, hogy ez a munka túlságosan monoton a számára. Sokkal kreatívabbat szeretett volna.

Ezen a nyáron jut idő kedvenc hobbijaira, a festésre, rajzolásra és futásra. Szereti a hosszú távokat, 7 kilométertől a 21 kilométerig. Ehhez természetesen mindennapos futás és edzés szükséges.

Alex gondolatai még vissza­kanyarodnak a játékokhoz és a gyerekekhez.

– Néha belegondolok, hogy milyen lehet azoknak a gyerekeknek az élete, akik szülők nélkül, valamilyen otthonban élnek, és talán még játékuk sincs. Vagy ha van, azt meg kell osztaniuk másokkal. Hogyan fejlődnek ők segítség nélkül? Bizonyára nehéz lehet… – állapítja meg a jószívű fiatalember.

