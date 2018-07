Mindig a pályákra összpontosít Réka

A festői környezetben lévő Auronzo di Cadore a napokban adott otthont az U23-as és az ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságnak, amelyen Posta Réka, a Miskolci VSC-Miskolc Városi Sportiskola kajakosa is rajthoz állt. A tizennyolc éves sportoló utolsó éves ifiként tagja volt a K-2 500 méteren negyedikként célba ért hajónak, míg a K-4 500-as egységgel a dobogó második fokáig jutott.

Nem izgul

– A még jobb szerepléstől mindkét számban úgy tíz centiméter választott el minket – mondta Posta Réka. – Ez igazán kevésnek tűnik, bár a mérhető sportágakban olykor akár századok, vagy ezredek döntenek. A kapitány dobogó közelbe várt minket, ezt megkapta, így elégedett volt velünk. Ami személyesen engem illet: a versenyek nagyon sokat kivettek belőlem, de úgy érzem, hogy a maximumot nyújtottam. A helytálláshoz testileg, azaz fizikálisan és agyilag is odatettem magam. Utóbbiról sokan nem tudják, hogyan is működik, vagy mit jelent a gyakorlatban, hiszen egyesek szerint a kegyetlen darálás közben nincs szükség a töprengésre. Ez alapvetően így van, de a ránk nehezedő stressz néha „kivégzi” a szereplőket. Nekem szerencsém van, mert különösebben nem izgulok, csak a pályára összpontosítok, de akadnak olyan társaim, akik túlizgulják a számukat.

A rajt dönthet

A rövid távokon (ilyen a 200 és az 500 méter), szinte minden azon múlik, hogy az egység miként kapja el a rajtot, a rossz start ugyanis szinte korrigálhatatlan hátrányt jelent. Posta Réka erről így vélekedett:

– A beragadt indulás után már nagyon nehéz alkotni a vízen. Amennyiben nem kapjuk el rajtot, akár fél hajóhossz hátrányba is kerülhetünk és ebben az esetben nekünk már „lőttek”. Ezért az edzéseken, különösen a versenyekhez közeli időszakokban, startgyakorlatokat végzünk. Álló hajóban várjuk az edzőnk angol nyelvű indítását, erre a létező leggyorsabban kell reagálnunk, aztán gőzerővel előre… Olaszországban elég jól kezdtünk, az indulásunkkal nem volt baj, és alapvetően az utazósebességünkkel sem, megfelelően ritmusban mentünk.

Posta Réka most kicsit pihen, aztán újra rákapcsol a Csorba-telepi tavon, ugyanis az augusztus 2-5. közötti, Szolnokon sorra kerülő ifjúsági magyar bajnokság vár rá. Jövőre pedig már az U23-as mezőnyben lesznek világ- és Európa-bajnoki feladatai – ha sikerrel veszi a válogatókat.

– KT –

Egyedüli az országban

– Immáron kilencedik éve vagyok Posta Réka edzője – mondta Guba Attila. – Az egész női mezőnyben a tanítványom az egyetlen, akinek a kezdetektől fogva nem volt más trénere. Réka 2010-től kezdve minden évben nyert valamit, 2015-től pedig megszakítás nélkül járja a világversenyeket. Az ifjúsági kontinensbajnokságra úgy került ki, hogy teljesítette a válogatási elveket, Olaszországban pedig kitett magáért. A párosban akár az első helyet is el tudtam volna képzelni egységüknek, de a kajak már csak ilyen, az érmük egy tizeden múlt, míg az első és a negyedik között egy másodperc volt a különbség. Potoniec Zsófiával először ült egy hajóban, majd elválik, hogy folytatják-e. A négyest a dobogó tetejére vártam, persze az ezüstérem is kiváló teljesítmény. A kvartett is viszonylag összeszokatlan egység volt, ezért elégedettnek kell lennünk az eredménnyel.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA