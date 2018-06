Mindenkit lefőztek az encsi „fiúk” a fesztiválon

Kiváló babgulyást főzött az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár „fiú” csapata a szlovákiai Szepsiben megrendezett Babfesztiválon. Oly­annyira kiválót, hogy elhozták az első helyet. A csapat főszakácsa Kércsi Tibor, a művelődési központ intézményvezetője volt, de szaporán forgatta a fakanalat Illés Attila és ­Zaveczki Tibor is.

A kalandokkal teli főzőversenyről Kércsi Tibor mesélt az Észak-Magyarországnak, a beszámolót pénteki lapszámban olvashatták. Emellett elárulta a győzte babgulyás receptjét is, amit most közreadunk olvasóinknak. A titok? A babagulyásba mindent bele kell tenni, ami bele való!

HE

A győztes babgulyás

Hozzávalók (25-30 főre): 1,5 kg füstölt csülök, 3,5 kg sertéslábszár vagy lapocka (marhalábszár az igazi), 1 kg zsír, 0,5 kg füstölt szalonna, 2 kg tarkabab (Erzsi bab), 2 kg hagyma, 1 kg petrezselyem, 1,5 kg sárgarépa, 1 karalábé, 1 fej zeller (zölddel együtt), 1 fej fokhagyma, 0,5 kg paradicsom, 3 db zöldpaprika (szezonon kívül egy üveg lecsó), fűszerek: 5 dkg pirospaprika, 5 dkg őrölt bors, só, gulyáskrém, csipetke tészta (kb. 0,5 kg)

Elkészítés: A füstölt csülköt a babbal odatesszük főni bő vízben, nagy lángon. 3-4 babérlevelet, 2-3 gerezd fokhagymát, egy fej vöröshagymát teszünk hozzá. (Pár órával előtte a csülköt és a babot be lehet áztatni, hogy könnyebben főjön. A multikban kapható „zacskós füstölt csülköt” nem kell áztatni, az elég puha a pácolás miatt.) Amikor a bab már majdnem teljesen megfőtt (félidőben) hozzátesszük a felkarikázott sárgarépát, petrezselymet és a felkockázott karalábét, zellert, csipetke tésztát és együtt főzzük tovább. (Időközben az elfőtt vizet pótoljuk.) Közben egy másik edényben vagy bográcsban elkészítjük a pörköltöt hagyományos módon. A zsírban üvegesre pároljuk a hagymát. (A felkockázott füstölt szalonnát előtte kipirítjuk és kiszedjük a zsírból. Előételnek kiváló.) A hagymás zsírban pár percig megkapatjuk a felkockázott pörkölthúst (kifehérítjük). A tűzről levéve hozzátesszük az őrölt pirospaprikát, elkeverjük, felöntjük vízzel, az őrölt bors felével fűszerezzük, gyengén megsózzuk (ekkor még nem sok sót teszünk hozzá, hogy puhuljon.) 1-1,5 óráig főzzük, és ha már kezd puhulni, hozzátesszük a felkockázott paradicsomot, paprikát vagy üveges lecsót, sózzuk, borsozzuk, fokhagymázzuk és készre főzzük (kb. 2-3 óra, a hústól függően). Az időközben egy darabban megfőtt csülköt kivesszük, felkockázzuk, visszatesszük a bab mellé. Az elkészült pörköltöt hozzáöntjük a csülkös babhoz, ha szükséges, vizet, fűszert teszünk hozzá és összefőzzük.

Egy kis erős paprikát is tehetünk bele, hogy pikánsan csípjen, de ha nem mindenki szereti a csípőset ezt külön is kitehetjük az asztalra. Célszerű minél előbb elfogyasztani, mert a belefőzött csipetke tészta miatt könnyebben romlik. A tésztát külön is kifőzhetjük enyhén sós vízben és kistányéron tálalhatjuk. Természetesen puha, fehér kenyérrel tálaljuk. Közben a szakács és a segédek ne feledkezzenek meg saját maguk folyadék-utánpótlásáról sem – fűzte hozzá Kércsi Tibor.

