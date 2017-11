Mindenkit hazavárnak! – Kilencen haltak meg Borsod megye útjain az elmúlt napokban

A közúti közlekedési balesetek a szabályok betartásával túlnyomó részt elkerülhetőek lennének! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a tragédiák elkerülése érdekében ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy az őszi, téli időjárási viszonyok fokozott óvatosságot követelnek a közlekedőktől,- a járművezetőktől és a gyalogosoktól is egyaránt.

Megdöbbentő családi tragédiák és esetenként a szakembereket is próbára tévő közúti közlekedési balesetek történtek az elmúlt napokban a megye útjain. Egy sofőr a járműve sebességét nem az útvonal vezetéséhez igazította, így az útról lesodródott. A baleset következtében az autót vezető férfi a helyszínen meghalt, míg utasai súlyosan megsérültek. Egy másik esetben egy személygépkocsi vezetője nem tartott kellő oldaltávolságot és a vele azonos irányban közlekedő kerékpárost előzése során elsodorta. A biciklis nő a helyszínen az életét vesztette. Hárman is életüket vesztették, amikor egy kamionról levált járműszerelvény maga alá gyűrt egy autót. Más esetben a sűrű köd is közrejátszott a halálos balesetben. Egy sofőr, előzés közben későn észlelte a vele szemben kivilágítatlanul, és láthatósági mellény nélkül kerékpározó férfit, akit elütött. A biciklis a helyszínen meghalt.

A rendőrség a hasonló esetek elkerülése érdekében arra kéri az közlekedőket, hogy valóban tudatosítsák, hogy az őszi, ködös időjárás nehezíti a közlekedést, fokozott óvatosságot igényel, de legfőképpen azt, hogy a szabályok betartásával a balesetek, jelentős része elkerülhető!

A megyei rendőr-főkapitányság közlekedési szakemberei a „Látni és Látszani 2017 – egymásért” program keretében december elejéig közlekedésbiztonsági ellenőrzéseket hajtanak végre a közutakon. Ezek során a rendőrök iránymutatást adnak, segítséget nyújtanak, illetve felhívják a közlekedők figyelmét az őszi-téli időjárási viszonyokhoz igazított közlekedés és az erre való felkészülés fontosságára.

Ne feledjék tényleg mindenkit hazavárnak!

– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság –

