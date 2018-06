Mindenkinek mindenese a szikszói pap

A közelmúltban tartott ezüstmisét Szarvas István a szikszói római katolikus templomban. Az ünnepi eseményen adta át neki a Pro Urbe-díjat Füzesséri József, a település polgármestere.

– Szívesen jöttem a térségbe, mert kellemes gyermekkori emlékeket is ébreszt bennem a táj, édesanyám révén abaúji gyökereim is vannak. Szeretem ezt a várost, nyitott szívvel fogadtak itt engem 2014-ben, mikor idekerültem. Az értékekre fogékony, kezdeményező civil közösséggel ismerkedtem itt meg, emlékszem, a szülők és a pedagógusok többsége is sokat tett azért, hogy az iskola az egyház kötelékébe kerüljön – idézte fel a szikszói szolgálat kezdeteit lapunknak Szarvas István.

Megtestesíti Szent Pál szavait

– Mi, akik itt Szikszón élünk, rendkívül szerencsések vagyunk – hangoztatta beszédében a polgármester. Nemcsak az egyházközösség tagjai, hanem valamennyien, akik a városban élünk. Hiszen a római katolikus egyházközösség vezetője olyan különleges ember, olyan pap, aki megtestesíti Szent Pál szavait, aki így beszélt erről a hivatásról: a pap mindenkinek mindenese legyen.

Szarvas István plébános 2014. augusztusában érkezett az egri érsekségről a Szikszói Római Katolikus Egyházközösség vezetőjének. Szarvas Istvánt 1993-ban szentelték pappá. Egy évet Ózdon, majd három évet a miskolci Mindszenti Plébánián szolgált káplánként. Két évet Rómában töltött, majd visszatérve Egerbe a Szent István Rádió és Televízió igazgatója lett, és az érsekségen ifjúsági feladatokkal is megbízták.

Szeretem ezt a várost, nyitott szívvel fogadtak engem 2014-ben.” Szarvas István

Szikszón harmadik tanévét kezdi ősszel a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola az egri főegyházmegye fenntartásában.

Közbenjárt az iskola ügyében

– Valamennyiünk álma vált valóra, olyan alap- és középfokú intézmény működik a városunkban, ahol minőségi képzés folyik, és olyan szellemiség, ahol nemcsak oktatnak, hanem a diákok lelkiségével is foglalkoznak. Ahhoz, hogy ez az álom megvalósulhasson rengeteg munkát, közbenjárást kaptunk Szarvas plébános úrtól, aki az iskola létrehívásában és lelki vezetőként működtetésében, szeretetteljes, támogató, a gyerekekre és a szülőkre egyaránt figyelő, a város közösségét támogató, a város életét fejlesztő intézményt hozott létre. Szikszó önkormányzatának képviselő-testülete ezért határozott úgy, hogy hálánk és megbecsülésünk jeléül a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola alapításában végzett munkájáért, sikeres működtetésében való részvételéért, a katolikus egyházközösség és a város közösségi életéért végzett kiemelkedő tevékenységéért Szarvas István plébánost Pro Urbe-díjban részesíti – hangsúlyozta Füzesséri József.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA