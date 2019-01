Mindenkinek lesz helye Miskolcon

Februárban megkezdődik az Ifjúsági Ház színháztermének átalakítása, tájékoztatta lapunkat a miskolci önkormányzat. Hozzáfűzték: az Miskolci Kulturális Központ (MKK) minden itt működő csoportnak megfelelő helyet biztosít. Hétfői lapszámunkban írtuk, az Ifjúsági Ház színháztermét jelenleg 13 csoport használja heti rendszerességgel.

Hogy melyek ezek? Ígértük, részletezzük.

Itt tartja foglalkozásait a Miskolci Majorette Együttes minden korosztálya, a Ködmön Formációs Táncegyüttes felnőtt és ifjúsági csoportjai, illetve ez a terem a helyszíne a heti két Zumba foglalkozásnak is. 13 éve, havonta egy alkalommal a Miskolci Illés Emlékzenekar is itt ad koncertet. Havi rendszerességgel Világjáró Klubot is szerveznek.

Tájékoztatták a változásról

Az érintetteket a Miskolci Kulturális Központ vezetése január elején tájékoztatta a változásokról. Nagyrészt házon belül sikerült a foglalkozások számára helyet biztosítani. A Miskolci Majorette Együttes szombati óráit és februártól az Illés Emlékzenekar koncertjeit is az Ady Endre Művelődési házban fogják megtartani. A helyszínváltozásokat az érintettek megértették és elfogadták.

Még nincs megoldás

A Miskolci Majorette Együttes hétfői is pénteki foglakozásaihoz egyelőre nem sikerült megfelelő belmagasságú próbatermet találni jó megközelíthetőséggel. Az MKK jelenleg több környékbeli oktatási intézménnyel tárgyal a lehetőségekről, tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.

Eredetileg arról volt szó, hogy a Szentpáli iskola volt épületébe költözne az ifiház, ám annak felújítása még nem fejeződött be. Arról is kérdeztük az önkormányzatot, hogy mi a helyzet ezzel a tervvel, ám erre a kérdésre nem kaptunk választ.

