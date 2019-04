Mindenkinek: 2. Lillafüred Trail

Az óvodásoktól a nyugdíjasokig a minden korosztály számára sportolási lehetőséget kínáló eseményen a helyszíni nevezésre is van lehetőség. A házigazdák három távot kínálnak a sportbarátok számára. A Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítését is szolgáló idei MC Félmaraton Tour 1. állomását jelentő 16,8 km-es Joyson-félmaraton mellett, a Nomád-kismaraton (8,4 km) és a 3–12 éves gyermekeknek szánt minimaraton (1,4 km) szerepel a programban. A két hosszabb távon női, férfi abszolút és korcsoportos értékelést is tartanak majd.

A kalandparknál

A verseny napján a Lillafüredi Kalandparknál (Erzsébet sétány) kijelölt versenyközpontban, a helyszínen is lehet jelentkezni a futásra. Ami a rajtokat illeti, elsőként 10 órakor a félmaraton, majd 10.15 órakor a minimaraton, 11 órakor pedig a kismaraton mezőnye kezdi meg a választott táv teljesítését. A verseny napján és helyszínén tartja éves PH Világnapi rendezvényét a Tüdőér Egylet. A rendezvényen jelen lesznek a beteg gyerekek, akiknek a szervezők segíteni szeretnének. A résztvevőktől, kísérőktől, érdeklődőktől azt kérik, hogy hozzák el és a Tüdőér Egylet sátránál adják le megunt, nem használt sporteszközeiket, játékaikat, kifestőket, továbbá színes ceruzákat, hátizsákot, övtáskát, túrabotot, könyveket vagy bármit, ami könnyebbé, komfortosabbá tudja tenni a beteg gyermekek mozgását, kirándulását, kórházban eltöltendő idejét. Ez a nap tehát nemcsak a futásról fog szólni, hanem a segítségről is. Valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet kap. Minden résztvevő kedvezményesen veheti igénybe a Lillafüredi Kalandpark szolgáltatásait.

ÉM-SZIS

További információ

www.maratonclubmiskolc.hu

Facebook: Marathon Club Miskolc

Telefon: 30/7212-403, 70/391-9136.

