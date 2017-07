Mindenki kavart egyet a babgulyáson

– Az 5. Fancsali Pünkösd főzőversenyén indultunk néhány ellátottammal június 4-én, egy finom forrói babgulyással – számolt be lapunknak az eseményről Jakabné Sztrik Éva, a forrói Idősek Klubjának vezetője. – Igaz, a dobogóra nem sikerült felkerülnünk, de nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy egy csodálatos napot tölthettünk együtt szabadon, kötetlenül a természetben. Emlékül kaptunk egy csodálatos kupát, amely klubunkat ékesíti majd. Azt hiszem, az összes jelenlévő kavart egyet a bogrács tartalmán, hogy minél ízletesebb legyen a gulyásunk, fogalmazhatunk úgyis, szívünk, lelkünk benne volt. Mindenki remekül érezte magát, de a képek magukért beszélnek. A Fancsali Pünkösdbe belefért egy kis temetőlátogatás is az ellátottak kérésére, valamint megtekintettük a katolikus templomot, ahol a szentmisén is részt vettek néhányan. Pünkösdi ünnep lévén ez nagy jelentőséggel bírt, hisz nagyon vallásos faluból érkeztünk. Ez a kiruccanás nekünk nem csupán a versenyről szólt, a klubtagok számára kikapcsolódást, szórakozást, kirándulást, közösen, jókedvűen, tartalmasan eltöltött időt jelentett. Olyannyira jól éreztük magunkat, hogy augusztus 12-én újabb főzőversenyen veszünk részt a szintén társtelepülésen, Csobádon. Köszönjük Rakaczki Zoltán polgármester anyagi támogatását – tette hozzá a klub vezetője.

ÉM

