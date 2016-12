Mindenki karácsonya: programok a Vöröskeresztnél

– A Mindenki karácsonya egyfajta műsor, amit ők maguk, az átmenti szállón élők kis csoportja ad elő, de vendégünk volt egy zenekar is, akik egy karácsonyi előadást szerveztek – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének igazgatója. – Ezeknek az intézményben élő embereknek nagyon kevés hozzátartozója van, vagy éppen nincs rokona. Hajléktalanok, akiknek ez ünnep, mint ahogyan az egész nap is az. A Magyar Vöröskereszt ilyenkor ünnepi ételekkel is kedveskedik a hajléktalan ellátottainak.

Megtudtuk azt is, hogy a Vöröskeresztnek ezen hagyománya nagyon régi – több évtizedes –, hiszen a Mindenki karácsonyát akkor is megrendezték már, amikor nem létezett a miskolci szállójuk. Jelenleg egyébként 300 éjszakai férőhelye van a szerveznek, de nappali melegedő is működik 100 fővel.

– A téli időszakban 58 kiegészítő férőhelyünk is van: november elsejétől áprilisig – tette hozzá Grubert Roland. – Fontos, hogy csak a Vöröskereszt biztosít ingyenes férőhelyeket és csak mi foglalkozunk külön a női kliensekkel – mondta.

Ugyanakkor a Magyar Vöröskereszt a téli ünnepre tekintettel ételosztást tart ma és december 29-én 11.30-tól Miskolcon, a Sarolta utca és Soltész Nagy Kálmán utca közötti parkos területen.

