Minden tizedik nő érintett lehet a mell daganatos megbetegedésében

Információink szerint minden tizedik nő érintett. De azt gondolom, hogy nem is lényeges, hogy hány nő érintett, hanem hogy létezik a probléma, hogy nagyon rossz a statisztika a melldaganatok terén.

Bodnár Erika, a Mellrákinfó Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csoportjának az elnöke válaszolt kérdéseinkre.

Az egyesületük miért jött létre? Mi a cél?

A Mellrákinfó Egyesület Budapesten jött létre, többéves múltra tekintenek vissza. Célja az, hogy felhívja a figyelmet a szűrések fontosságára, mert megelőzni nem lehet, hiszen nem tudjuk, mi idézi elő. De a mellrák az a daganatféle, amit ha időben fedeznek fel, akkor nagy arányban gyógyítható (az idejében felismert elváltozás 95 százalékban gyógyítható). Ehhez az szükséges, hogy önvizsgálattal és szűréssel folyamatosan ellenőrizzük és ellenőriztessük magunkat, s ha bármilyen kicsi gyanús jel van, azonnal orvoshoz kell fordulni. A másik cél, hogy – aki már érintett – segítsünk a gyógyulás folyamatában. Műtét után mutassuk meg, hogy lehet teljes értékű életet élni.

Ön felvállalja, hogy érintett. Hogy történt?

Igen. Budapesten laktam még akkor, amikor felfedeztem egy csomót a mellemben. A diagnosztizálás után mindenkinél van egy tagadás, hogy velem ez nem fordulhat elő, biztos rossz a diagnózis, nem is vagyok beteg stb. Ilyenkor megyünk el másik orvoshoz. Amikor a másik orvos is megerősíti, akkor kezdjük elhinni. Én ráadásul rendszeresen jártam mammográfiára. Akkor már elmúltam 45 éves. 45 és 60 év között kapnak a hölgyek behívót, mert ez a legveszélyeztetettebb kor, bár ezzel én vitatkoznék, mert sajnos tapasztalataink szerint van 2o éves daganatos társunk is, és van 70 éves is. Tehát a kor nem igazán számít. De el kell mondani, hogy a mammográfiára szóló behívó, ami ingyenes szűrővizsgálatot jelent, sajnos nem éri el a célját. Mindössze a behívottak 40 százaléka megy el a szűrésre.

Amikor felfedezik a csomót, mi a következő lépés?

Az ultrahang, a mintavétel és egy jó orvos már megközelítőleg meg tudja mondani, hogy rosszindulatú vagy sem. De a szövettan az, ami meg mutatja, milyen típusú daganat és milyen stádiumban van. Aztán következik a Onkoteam, ők határozzák meg a gyógyítási folyamat mikéntjét. Hogy műtét, kemo vagy sugárkezelés kell-e, vagy milyen gyógyszeres, injekciós kúra. Ez függ a beteg korától, a betegség előrehaladott állapotától.

Hányan vannak a borsodi csoportban?

Ez mindig változik. Virtuális csoport is vagyunk, hiszen a Facebookon is jelen vagyunk, ott lehet hozzánk csatlakozni. Most kb. 200 hölgy van, akivel kapcsolatban vagyunk.

Személyesen nem is találkoznak?

De igen. Azért jött létre ez a borsodi csoport, mert Budapestre nem mennének fel sokan, de itt Miskolcon vagy környékén tudunk találkozni. Havonta egyszer szoktunk összejönni. Általában hívunk valamilyen szakembert, akitől kérdezni lehet. Mármint a betegséggel kapcsolatban. Kötetlen formában, felszabadultan. Sok dolgunk van még azzal is, hogy nemcsak a betegekkel szeretnénk foglalkozni, hanem a családtagokkal is. Hiszen nagyon fontos hogy hogyan viszonyulnak az érintetthez. Jó volna, ha nem tabuként kezelnék a témát, hanem kellő megértéssel, de nem eltúlozva. Sajnos vannak családok, ahol nem ismerik el, hogy a melldaganatos hozzátartozó beteg, hogy fáradékony, hiszen nem látszik rajta más külső jel, csak az, hogy nem bír annyit, hogy este hamar elalszik, hogy örökké fáradt. Ezt kell tolerálni a családnak, a kezelések mellékhatása egy átmeneti állapot, és az a háziasszony, aki eddig mindent megcsinált a háztartásban, lehet, hogy a közeljövőben a felére sem lesz képes. Nagyon fontos, hogy ezt megértse a család. Ebben is szeretnénk segíteni.

A mellrák a nők leggyakoribb daganatos megbetegedése. Az évenként felfedezett új esetek száma folyamatosan emelkedett az elmúlt évszázad második felében.

Becslések szerint élete során tíz nőből egynél nagy valószínűséggel kifejlődik emlődaganat.

A korán – még a daganatos áttétek kialakulása előtt – felfedezett esetek életkilátásai jobbak (több mint 95%-uk a diagnózis felállításától számítva több mint öt évig él).

A diagnosztika és a terápia állandó fejlődése ellenére az emlőrák ma is a nők 33-55 éves korosztályának vezető haláloka, sőt, életkortól függetlenül is a nők halálozásának második leg­gyakoribb oka. Európában az összes daganatok okozta haláleset közel 20%-áért az emlőrák felelős. Forrás: mellrakinfo.hu

