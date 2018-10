Minden sztorinak, minden ötletnek belülről kell jönnie. Csak így az igazi…

Jó egy éve találkoztam először Harsányiné Kecskés Nikolettával, aki Greta May néven akkor éppen harmadik krimijét jelentette meg Egy gyilkos naplója címmel. Akkor azt írtam róla, hogy Ózdon él férjével és kisfiával, és a család nagyon fontos a számára. Civilben az Ózdi Járásbíróságon dolgozik, de regényei témáját nem munkája révén szerzi. Mostani beszélgetésünkkor annyiban más volt a helyzet, hogy idén már negyedik regénye jelent meg, sőt az ötödik is készen van kézirat formájában, és korábbi állását feladva immár lényegében az írásnak szenteli mindennapjait. Egy éve újságíróként csatlakozott a She.hu magazin csapatához – ahol szintén Greta May néven ír –, most pedig már szerkesztőként dolgozik velük. Ezáltal – mint mondja – több ideje jut a családjára, ráadásul sokkal boldogabb és nyugodtabb, hiszen kizárólag azzal foglalkozik, amit szeret.

Milyen volt a fogadtatása a negyedik könyvének?

Több, mint jó. Nagyon sok olvasói levelet kaptam, ami arról szólt, mennyire élvezték a könyvet, illetve mennyire meglepődtek a fordulatokon. És szerencsére a könyves blogokon is kedvező bejegyzések születtek…

A legutóbbi krimi, az Ölelj és ölj, miben más, mint az előzőek?

Műfaját tekintve ugyanaz, hiszen ez is krimi. Valamennyire megőrizte az Egy gyilkos naplója csajos hangulatát – az izgalmak mellett jócskán található benne humor, és persze szerelem is. Ugyanakkor a főszereplő, Cathrin, jóval összetettebb karakter, mint az előző regény Carrie-je. A gyermekkorában elszenvedett traumáknak köszönhetően manipulatív és bosszúálló, az öccsén kívül szinte senki mást nem képes szeretni. Aztán mégis beköszönt az életébe a szerelem. Csakhogy nagyon extrém és veszélyes körülmények között… A történet bűnözők közt játszódik, és maga Cath­rin sem mondható egyértelműen pozitív hősnek. Mégis minél inkább megismerjük a szereplőket, annál inkább képesek leszünk együttérezni velük…

Szokta-e valakivel megbeszélni, elolvastatni a megírt könyvet?

Nem igazán. Maximum a férjemnek és anyukámnak szoktam nagyvonalakban felvázolni a történetet, de ők is csak azután olvassák el, miután megjelent.

Hallgat-e valakinek a tanácsára a krimiírás kapcsán?

Inkább megvárom, hogy megérjen bennem a történet. Azt gondolom, hogy minden sztorinak, minden ötletnek belülről kell jönnie. Csak így az igazi.

Kialakult-e valamiféle irányvonal a művei körül, tehát hogy milyen témát milyen hangvételben ír meg?

Inkább úgy mondanám, hogy megvannak a tipikus jegyek, amik a Greta May-könyveket jellemzik. Szeretem pörgetni a történetet, a váratlan, meghökkentő fordulatok pedig szinte már a védjegyemmé váltak. Időnként előszeretettel sokkolom az olvasót, hogy aztán a következő oldalon csajos – vagy helyenként akár fekete – humorral oldjam az izgalmakat.

Több nyilvános rendezvény is volt az új könyve ürügyén. Mik a meglátásai, milyenek voltak az élő visszajelzések?

Fantasztikus érzés egy-egy ilyen rendezvény, épp ezért minden hasonló felkérést örömmel fogadok. Úgy látom, hogy az olvasók korosztálytól függetlenül vevők arra a stílusra, amit képviselek. Ugyanolyan lelkes visszajelzéseket kapok a tizen-, huszonévesektől, mint akár a hatvan feletti korosztálytól. Érdekes, hogy sokan mondják: a könyveim olvasása közben szinte filmszerűen látják maguk előtt a történetet. Én ugyanígy élem meg írás közben. Hihetetlen, hogy még ez is átsugárzik a sorok közül.

Legutóbbi könyve címét úgy kereste meg, hogy a Facebook­on, ismerősei körében végzett közvéleménykutatást. Miért?

Egyrészt címet adni mindig nagyon nehéz – viccesen azt szoktam mondani, hogy sokkal nehezebb, mint megírni a könyvet. Másrészt fontosnak érzem, hogy azok, akik szeretnek és olvassák a regényeimet, valamilyen szinten részesei lehessenek a könyv körüli teendőknek. És persze ki más mondhatná meg, hogy milyen cím keltené fel leginkább a figyelmét, ha nem maga az olvasó? Akit érdekelnek a könyveim, annak egyébként érdemes követnie a Facebook-on a Greta May írói oldalamat, mert sok érdekességre, információra bukkanhat.

Másképp néz-e önre íróként a környezete, a család, az ismerősök?

Talán egy kicsit igen. Sokak szájából hallom, hogy „Négy könyv, azért az már komoly dolog…” Pedig valójában nem a könyvek száma a lényeg. Egyetlen regénnyel is nyújthatsz életre szóló élményt. De persze azért örülök, hogy már itt tartok…

Milyen könyv megírására készül?

Most lettem kész az ötödik regényemmel, ami – az előzőekhez hasonlóan – szintén az Aposztróf kiadó gondozásában fog megjelenni, hiszen a kezdetektől fogva harmonikus az együttműködésünk. Az új történet az Egy gyilkos naplója és az Ölelj és ölj folytatása. Ez a két sztori ugyanis valamilyen szinten összekapcsolódik, bár egymástól függetlenül is olvashatók. A folytatásból rengeteg titokra fény derül majd, és – mivel ez is krimi – továbbra sem lesz hiány izgalmakban…

Megváltoztatta-e a szakmai életét és a magánéletét az újabb siker?

Igen. Feladtam a „hétköznapi” foglalkozásomat. Egy éve újságíróként csatlakoztam a She.hu magazin csapatához – ahol szintén Greta May néven írok –, most pedig már szerkesztőként dolgozom velük. A változások természetesen a magánéletemre is kihatottak: több időm van a családomra, ráadásul sokkal boldogabb és nyugodtabb vagyok, hiszen kizárólag azzal foglalkozom, amit szeretek. Az új munka persze új kihívásokkal is jár, de ez megint csak pozitív. Ha valaki ír, annak különösen fontosak az új ingerek.

Van-e olyan életből származó téma, tapasztalat, amelyeket egy újabb művén keresztül szeretne megosztani az olvasókkal?

Jövő tavasszal fog megjelenni a legújabb könyvem. Azt hiszem, addig szusszanok egyet, és csak a magazinnal kapcsolatos munkáimra összpontosítok. Fogalmam sincs, miről fog szólni az utána következő könyvem, de nem aggódom, mert mindig így van. Aztán eltelik pár hónap, és jön egy ötlet…

Az élete mennyi részében Harsányiné Kecskés Nikoletta és mennyiben Greta May?

Egyre inkább összefolyik a kettő. Úgy is mondhatnám, hogy Greta May – aki eleinte csak különleges vendég volt az életemben – mára észrevétlenül belopózott a hétköznapjaimba. Szerencsém van, mert megvalósíthattam mindazt, ami valaha elérhetetlennek tűnt. Azt gondolom, a történetem kiváló motiváció lehet azok számára, akik úgy érzik, tehetségesek valamiben és ki szeretnének törni. Dolgozni kell a célért, és nem szabad feladni, bármilyen nehéznek is tűnik időnként.

Milyen a She.hu csapatában dolgozni? Mi a munkája ott? Mit jelent az ön számára?

A She.hu nagyon sokat jelent nekem, hiszen új dimenziókat nyitott meg az életemben. Örömteli érzés, mikor felkerül az oldalra egy cikkem. Az utóbbi hónapokban heti három írásom jelent meg náluk. Izgalmas, hogy az online felületnek köszönhetően gyorsak a visszajelzések – sokszor perceken belül reagálnak az olvasók. A szerkesztői munka még ennél is érdekesebb. Úgy érzem, a helyemen vagyok. Az pedig „csak” hab a tortán, hogy olyan profikkal dolgozhatok együtt, akik nemcsak szakmailag, de emberileg is elismerésre méltók…

– Szaniszló Bálint –

