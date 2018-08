Minden negyedik balatoni vállalkozásnál szabálytalanságot talált az adóhatóság

Az ellenőrök a Balaton mindkét partján, a legkedveltebb üdülőhelyeken és a kisebb településeken is rendszeresen ellenőrzik a szálláshelyeket, az éttermeket, ajándékboltokat, cukrászdákat, lángossütőket és más kereskedőket, szolgáltatókat. A strandokon, piacokon és vásárcsarnokokban működő vállalkozások közül is kiszűrik a kockázatosnak tűnő helyeket – írták.

Az ellenőrzés tanúsága szerint minden negyedik cég vétett a szabályok ellen, ami leggyakrabban abból adódott, hogy a vásárlók kifizették a vételárat, de nem kaptak nyugtát. Ilyenkor az összeget nem is ütik be a pénztárgépbe, amit az is alátámaszt, hogy a kasszában lévő pénz jóval több, mint a szabályosan rögzített bevétel. A Balatonnál és környékén az sem ritka, hogy úgy alkalmazzák az eladót vagy a kiszolgálót, hogy nem jelentik be, munkájáért pedig zsebbe fizetnek.

A NAV idén már azt is ellenőrzi, hogy a szolgáltatók megfizetik-e a turizmusfejlesztési hozzájárulást, illetve, hogy az étel- és italautomaták regisztrációját elvégezték-e az üzemeltetők.

Az ellenőrzéssorozat előtt az online pénztárgépekből érkező forgalmi és bevételi adatok elemzésével választják ki azokat a vállalkozásokat, amelyeknél felmerülhet valamilyen szabálytalanság. Árulkodó jel lehet például az, ha egy strand négy büféjéből egynek jóval alacsonyabb a pénztárgépben rögzített forgalma a többi hároménál.

Az ellenőrzésekről szóló információk továbbra is megjelennek a NAV honlapjának Adótraffipax rovatában, így jó előre lehet tudni, hol számíthatnak biztosan a revizorok megjelenésére a vállalkozások.

