Minden nap más a miskolci Sarokházban!

A huszonöt éves klub fennállása óta minden karácsony táján kitelepül valahova a városban egy kis faházzal, ahol meleg teát, forralt bort lehet kapni, de a bevétel a klub karitatív céljait, azaz a vakok és csökkentlátók és a fogyatékos gyerekek támogatását szolgálja.

Az idén egy új lehetőséget próbál ki a klub: a Sarokház kávézó lesz az adományozási centrum (az Erzsébet tér sarkán, a hajdani Kossuth mozival szemben), ahol minden betérő vendég adományozhat a vakok, csökkentlátók és a fogyatékos gyerekek számára.

A Sarokházban a klubtagság képviselői is jelen lesznek délutánonként, beszélgetve a vendégekkel, a betérőkkel. Szilveszterkor külön forralt boros akciót is terveznek, de erről még később írunk. Az akció december 31-ig tart. Volt már tangóharmonikás este is, de a MEAFC kosarasai is a pult mögé álltak, és pénteken egy kis gitárszó színesíti a programot.

