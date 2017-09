Minden korosztály számára izgalmasan Tokajban

A különleges bemutató a város és környékének régészeti leleteit mutatja be az őskortól a középkorig. A tárlatot a Tokaji Múzeum régésze, Makoldi Miklós munkatársaival a tokaji mellett a Zempléni, valamint a miskolci Herman Ottó Múzeum anyagából állította össze.

A megnyitón Nagyné Bősze Katalin igazgató üdvözölte az érdeklődőket, Koós Judit, a Hermann Ottó Múzeum bronzkoros régésze mondott köszöntőt, a tárlatot pedig Ringer István, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum régész igazgatója nyitotta meg.

Fotó: Erdős József © Fotó: Erdős József

A tokaji kiállítás könnyen fogyaszthatóan mutatja be a leleteket, a berendezésnél figyeltek arra is, hogy a gyerekek számára is izgalmas legyen. A kicsik akár régésznek is érezhetik magukat és ők maguk is kutathatnak ecset segítségével. A tárlat március 31-ig tekinthető meg.

– ÉM –

