Minden hatodik percben meghal egy ember – A stroke hirtelen sújt le, mégis időnként előre jelzi „érkezését”

A Magyar Stroke Társaság által életre hívott “Stroke megelőzés éve 2016-2020” kampány eredményei ugyan kiemelkedőek, azonban a stroke fenyegetése továbbra sem csökken, így a folyamatos tájékoztatás jelentősége megkérdőjelezhetetlen.

A Magyar Stroke Társaság, az Országos Mentőszolgálat és az Egészségügyért, valamint a Sportért Felelős Államtitkárság közreműködésével életre hívott kampányhoz az évek során számos színház és polgármesteri hivatal, valamint a Magyarország Egészségvédelmi Szűrőprogramja is csatlakozott.

A stroke világszerte a harmadik leggyakoribb halálok. Magyarországon évente mintegy 40 ezren kapnak szélütést, azonban mindössze 5-7 százalékuk kerül idejében kórházba. A statisztikai adatok szerint 13 ezren veszítik életüket agyi érkatasztrófa következtében és legalább 200-250 ezer ember él a betegség árnyékában. Az összes stroke esetet tekintve mintegy 10 százaléka 50, míg 27 százaléka pedig 60 éves kor alatt jelentkezik. Az elmúlt években nem egy fiatal és középkorú felnőtt esett a stroke áldozatául, sőt ez a betegség gyerekkorban is egyre gyakrabban fordul elő.

A statisztikai adatok szerint a túlélők 48 százaléka féloldali bénulásban, 12-18 százalék beszédzavarban szenved, 22 százalék járásképtelen, 24-53 százalék részben vagy teljesen mások segítségére szorul, 32 százaléka küzd a depresszióval. Egy évvel a stroke után a betegek egyharmada már nem él, egyharmada maradvány tünetekkel, csak mások segítségével tudja élni a mindennapjait, egyharmada pedig vissza tud térni a munkába és el tudja látni önmagát.

A stroke betegség hátterében legtöbbször az agyat ellátó ér elzáródása áll, csak az esetek kb. 15 %-ában beszélhetünk agyvérzésről, mint kiváltó okról. Ma már széles körben ismert, hogy a stroke kezelése azért is sürgős, mert a szélütés minden órájában kb. 700 km idegpálya és 2 millió idegsejt pusztul el.

Dr. Szapáry László a Magyar Stroke Társaság elnöke szerint az elmúlt években csökkent a stroke-betegek száma, de ez az arány még így is jóval magasabb, mint például a szomszédos Ausztriában. A javuló tendenciát mutatja az is, hogy Magyarországon az elmúlt öt évben fokozatosan nő a vérrögoldó kezelések és a katéteres vérrög eltávolítások száma, mely kezelések révén csökkenthetjük az agyi károsodás mértékét, ezáltal nő a stroke kedvező kimenetelének esélye. Mindez nagyban köszönhető a stroke kampánynak is, hiszen az emberek most már bátrabban veszik fel a telefont, és hívják a mentőket. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ha valaki a stroke tüneteit észleli – hirtelen beszédzavar, egyensúlyvesztés, féloldali végtag bénulás vagy zsibbadás – nem szabad várni a háziorvosra, vagy arra, hogy másnapra kialussza a betegséget, hanem rögtön tárcsázni kell a 104-es számot, ugyanis a mentősök jól tudják, hol kaphatják meg 3-4 órán belül a betegek azt a vérrögoldó kezelést, amellyel nem csak a túlélés esélyét lehet növelni, hanem el lehet kerülni a maradandó károsodást.

Nagyon fontos tudni, hogy a tünetek lehetnek múló jellegűek vagy maradandóak, és együtt vagy külön-külön is előfordulhatnak. Akár már egyetlen jel megléte is figyelmeztethet a stroke kialakulására. A múló tünetek esetén a beteg stroke esélye igen magas, ilyenkor is azonnal orvoshoz kell fordulni. A tünetek viszonylag hirtelen jelentkeznek: pl. ébredéskor, vagy pár perc alatt. Senkit ne tévesszen meg, ha a tünetek gyors javulást mutatnak, mert visszatérhetnek, és végleges bénulássá súlyosbodhatnak.

Győrfi Pál az OMSZ szóvivője nagyon fontosnak tartja, hogy mindenki ismerje a szélütés tüneteit, valamint legyen tisztában az időablak fontosságával, hiszen minden perc, minden másodperc számít. A gyorsaság érdekében az OMSZ mindent megtesz, hogy a stroke-t kapott betegek időben a stroke osztályra kerüljenek.

Nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen a stroke tüneteivel, ismerje fel azokat, hogy egy lehetséges szélütés esetén segíteni tudjon embertársaikon, ugyanakkor a tartsák karban rizikófaktoraikat, kezeltessék magas vérnyomásukat, intsenek búcsút a dohányzásnak. Nem szabad elfelejteni, hogy a stroke hirtelen sújt le, mégis időnként előre jelzi “érkezését”.

– Fadgyas Zsuzsa | Diamond Agency –

