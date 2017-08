Minden, ami egy háztartáshoz kell…

Nem könnyű úgy válaszolni, hogy semmi fontos se maradjon ki. Ha biztos választ keresünk erre a nem könnyű kérdésre, akkor irány a Flóra Festék és Háztartási Bolt a Zsolcai kapuban. Valójában három boltról van szó, egymás közvetlen közelében: a már említett Festék és Háztartási Boltról a Zsolcai kapu 8. szám alatt, mellette a 4–6. szám alatt az Illatszer Boltról, és közelükben, a Szentpáli utca 19. szám alatti Festékboltról.

A boltcsoport zászlóshajója a Flóra Festék és Háztartási Bolt: itt szinte minden kapható, ami egy háztartáshoz kell. A Szentpáli utcai festékbolt viszont különlegességeket is kínál, például a Thermoline festéket. A Thermoline különleges beltéri, mosható falfesték, amely apró, üreges, vákuumtöltésű üveggolyócskákat tartalmaz, ezeknek köszönhetően hőszigetelő és pára­lecsapódás-gátló bevonatot képez.

A Thermoline ráadásul páraáteresztő és a felülete öntisztuló: ideális konyhák, fürdőszobák festésére, illetve a lakás túl hideg, nedvesedésre hajlamos falainak festésére. Tíz színben kapható, melyek egymással keverhetők: a színes Thermoline most 20% kedvezménnyel vásárolható meg! A festékboltot azért is kedvelik a vevők, mert parkolási lehetőség is van, ami a belvárosban nagy szó, ráadásul itt és a háztartási boltban bankkártyát is elfogadnak.

– ÉM –

Információk

A Flóra Kft. üzleteiben vonzó árakon találhatjuk meg a nagy márkák legtöbbjét. Észak Hűségkártyánk pedig 5% kedvezményt nyújt az árakból.

Festékbolt Miskolc, Szentpáli u. 19., 46/505-760, Háztartási és Festék Bolt Miskolc, Zsolcai kapu 8., 46/414-435, Illatszerbolt Miskolc, Zsolcai kapu 4–6. 46/329-894.

Web: http://florakft.uw.hu/

VISSZA A KEZDŐOLDALRA