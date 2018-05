Minden a gyerekekről szólt ezen a napon Miskolcon

Amennyire hagyomány ma már, hogy május utolsó vasárnapján a gyerekeket ünnepeljük, ugyanakkora hagyománya van a repülőtéri gyereknapi programnak, amelyet idén is nagy sikerrel szerveztek meg.

Pörgött a hagyományos körhinta, akinek pedig ettől nagyobb sebességtől és magasságtól sem szállt inába a bátorsága, az most is sétarepülhetett. A vidámparkban pedig ugrálóvár, körhinta, dodzsem, mászófal, trambulin, vízi foci, gyerekquad, euro bungee, óriás csúszda, mobil játszóház, vízi dodzsem is várta a gyerekeket.

Évek óta idejárnak

Szenczi Ferenc vidékről érkezett a három gyermekével, mint elmondta, már évek óta idejárnak, és nem csak azért, mert ez van a legközelebb az otthonukhoz.

„Itt mindig sok színes program van, jól érezzük magunkat, el tudunk itt tölteni jó néhány órát, és a gyerekek nagyon szeretik nézni a repülőket is. Egyelőre még nem tudtuk rávenni magunkat a repülésre, de szerintem előbb-utóbb azt is kipróbáljuk” – mondta.

Világító lufik

A Népkertben aszfaltrajzverseny, mazsorettparádé, gyerekkoncert színesítette a programot. Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódóan immáron 8. alkalommal került megrendezésre az Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági rendezvény is koncertekkel, illetve az est fénypontjaként világító lufik felengedésével. A Diósgyőri vár udvari bolondja, Mikó mesélt a legkisebbeknek. Kicsik és nagyok is kipróbálhatták bátorságukat, ügyességüket a lovagi hétpróbán. Az ott töltött idő megörökítéséhez pedig akár udvarhölgy- és apród­ruhát is felpróbálhattak a gyerekek. Lillafüreden a sport volt a középpontban. A színpadon pedig többek között Csepregi Éva, Aranyosi Péter és Buday Péter szórakoztatta a kilátogatókat.

Akár válogathattak is a programok között azok a gyerekes családok, akik szerették volna a kicsiket gyereknap alkalmából meglepni Miskolcon. Egész napos programokkal várták az érdeklődőket a Népkertben, a repülőtéren, a Diósgyőri várban, illetve látogathatóak voltak a tűzoltóságok is.

-HI-

