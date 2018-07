Minden a bennmaradás körül forog

A városi sportcsarnokban délután gyülekeztek a játékosok, akik közül néhányan a most hajrázó labdarúgó-világbajnokság eseményeit is szóba hozták.

Elnöki székfoglaló

– Hét játékost igazoltunk – mondta székfoglalójában lapunknak Pap Tamás, a Mezőkövesdi KC elnöke, majd így folytatta: – A felnőtt csapat váza megvan, és ugyan még vannak nyitott pozícióink, de ezeket csak később fogjuk feltölteni. Mint újoncok, nagyon nehéz év elé nézünk, és a 2017/18-as szezonban az lesz a legfontosabb célunk, hogy harcoljuk ki a bennmaradást.

Az egyesület elöljárójának természetesen a játékosokhoz is volt néhány szava:

– Akárcsak tavaly ilyenkor, most is azt kérem tőletek, hogy maximális hozzáállással dolgozzatok, tegyétek oda a szíveteket és a lelketeket. Hiszem és tudom, hogy a régiek és az új fiúk is egy irányba húznak majd, ennek pedig az lehet a vége, hogy megvalósul a hőn áhított vágyunk és megkapaszkodunk a legjobbak mezőnyében.

– Pénteken és szombaton futóedzések következnek, majd vasárnapra szünnapot kapnak a fiúk – vette át a szót Tóbiás Szabolcs, a gárda új technikai vezetője. – Az igazi felkészülés, amely nagy terhelést ad majd a fiúknak, pedig hétfőn reggel kezdődik, és a menüben napi három edzés szerepel.

Napi három edzés

– A hét és félhetes ciklus első pár napja rávezetéssel kezdődik, pénteken például felmérés szerepel a programban. Utána két hét kőkemény munkával folytatódik a felkészülés, napi három edzéssel, két hét múlva pedig az edzéseken túl edzőmeccsek is lesznek. Lesz idő a regenerálódásra is, de első a munka, főként egy formálódó csapatnál. Elutazni hosszabb időre nem fogunk, bentlakásos edzőtáborra lesz lehetőségünk itthon – mondta Buday Dániel vezetőedző, aki hozzátette, hogy lesznek csapatépítő foglalkozások is, de még nincsenek konkrétumok.

Elárulta, főként NB I-es ellenfelekkel szeretnének találkozni a felkészülési időszakban, de a sorsolás néhány mérkőzést keresztülhúzott, hiszen nem szerencsés olyanokkal találkozni, akikkel már a bajnokság elején találkoznak. Ellátogatnak majd Szlovákiába, és itthon játszanak NB I/B-s csapatokkal is. Tornát nem terveznek, hiszen kevesen vannak, ilyen esetben nem érdemes két nap alatt négy-öt mérkőzést lejátszani. Mint mondta, bízik abban, hogy a sérülések elkerülik a csapatot.

Van még hely

A keretben van még egy külföldi hely, ott van mozgásterük. Nehéz olyan magyar játékost találni, aki beleillik a koncepcióba, s hozzá tud tenni a csapathoz játékban és emberileg is, hiszen mindenkinek klubja van. Jobb­átlövő pozícióban és bal szélen még csak egy játékossal rendelkeznek, oda lehet érkező.

Kézilabda: három edzőmeccs már biztos

Még csak három felkészülési mérkőzést kötöttek le a matyóvárosiak, de ígéretük szerint az elkövetkezendő napokban nyilvánosságra hozzák majd teljes programjukat.

Július 28., ?: Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

Augusztus 15., : 17.00: Mezőkövesdi KC – Váci KSE

Augusztus 24., ?: Balatonfüredi KSE – Mezőkövesdi KC

(A további három-négy összecsapás időpontja, ellenfele és helyszíne egyelőre még ismeretlen.)

A keret tagjai

Az első edzésen jelenlévőket a csapat technikai vezetője vette számba.

Kapusok: Pásztor Imre, Tóth Koppány.

Mezőnyjátékosok: Menyhárt Máté, Kovács Bence, Predrag Rodic, Filip Krivokapic, Zelei Botond, Horváth László, Stanko Stankovic, Jancsó Nándor, Kovács Péter, Jóga Norbert, Pedro Martins, Dávid Máté, Dohány Rajmund.

