Milyen volt Miskolc látképe száz évvel ezelőtt?

Érdekes módját találta meg az egyik legnépszerűbb helytörténeti blog, a Mit Miskolc adhatott oldal annak, hogy bemutassa a körülbelül száz évvel ezelőtti Miskolcot. A korabeli város életébe különleges diafilmek digitalizált változatán keresztül tud bárki betekinteni.

A Budapesti székesfőváros Pedagógiai Filmgyára által készített anyagok célja az volt, hogy a képeken keresztül bemutassák az akkor frissen megcsonkított Magyarországot. A Miskolc és környékéről szóló diafilmekből eddig négy jelent meg az oldalon.

Nagy Attila főszerkesztő szerint a diafilm-sorozatok olyan képeket vonultatnak fel, melyeknek jó részét korábban nem sokan ismerték.

Nem egy időben készültek

– A diák készítését 1921-re datálták, egyik olvasóm viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyiken már látható a Vásárcsarnok. Tüzetesebben vizsgálva egy másikon a Zenepalota is felfedezhető, ezek az épületek pedig csak 1926-27-ben készültek el. Valószínű tehát, hogy a fotók nem egy időben készültek, vagy az 1921-es készítési időpont helytelen – részletezte a blog szerkesztője.

További érdekesség – folytatta –, hogy Diósgyőr és Hámor is önálló településként látható, a mai Lillafüredet ábrázoló képeken pedig a Palotaszálló még nem található, hiszen az csak 1929-re épült fel.

– Van olyan kép is, melyet úgy feliratoztak, hogy tervezők ülnek egy parkban. Ők már nagy valószínűséggel a majdani szállót tervezték, hiszen annak ekkortájt, 1925-ben kezdődött az építése – tette hozzá.

Szeretünk nosztalgiázni

Nagy Attila elmondása szerint a bejegyzéseket eddig közel hétszázezren tekintették meg, ami az egész blog életében kiemelkedőnek számít.

– Az a tapasztalatom, hogy a retrót szinte mindenki imádja, Miskolcon pedig még az országos átlagnál is jobban szeretnek nosztalgiázni, nemcsak az idősebbek, hanem a fiatalok is. Jó látni, hogy egyre többen kötődnek Miskolchoz, remélem, ez azt is jelenti, hogy egyre kevesebben hagyják majd el a várost­­­ – zárta a blog­szer­kesztő.

ÉM-TÁ

