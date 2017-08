Milyen lesz a város leendő főtere?

Milyen lesz Miskolc leendő főtere? A múlt héten lakossági fórumot tartottak a városházán, hiszen a miskolci önkormányzat a város településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását kezdeményezi a Szent István tér és környezete fejlesztésének részeként.

Mint már sokszor írtuk az elmúlt években: Miskolc a Szent István teret szeretné főterének. Több terv született már a fejlesztésre az évtizedek során, most újra megvan az esély rá, hogy megépülhet.

A fórumon elhangzott, a beruházás célja az is, hogy tehermentesítsék a belvárost. A tér részeként kibontanák a Szinvát (egyetlen helyen a korábbi tervekkel szemben) és kijelölnék a leendő tér térfalait is. A fórum szép számú résztvevője egy látványtervet is megnézhetett a tervekről, ezt szerettük volna elkérni, hogy bemutassuk olvasóinknak is.

„Csak ha jóváhagyják”

Kérésünkre az alábbi választ kaptuk: „Jelenleg a Szent István tér tervének szakmai véleményezése van folyamatban, látványterveket csak a jóváhagyást követően van módunkban közölni.” Hogy ez pontosan mikor lesz, még nem tudjuk, a témára visszatérünk.

