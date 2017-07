Milyen lehet Miskolc leendő főtere? Kiderül…

Vajon milyen lesz Miskolc főtere, a Szent István tér? Újra felvetődik a kérdés (évtizedek óta újra és újra) de most úgy tűnik, látható a fény az alagút végén. Legalábbis erre utal a miskolci önkormányzat közleménye, amelyben olvasható: a város kezdeményezi az önkormányzat településszerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását a „Szent István tér és környezete kiemelt fejlesztési terület” vonatkozásában.

A témában elkészült a véleményezési dokumentáció, amely bárki által megtekinthető, sőt véleményezhető a városépítészeti főosztályon és a város honlapján.

Kibontanák a Szinvát

Kíváncsiak voltunk az elképzelésekre, így megkerestük a dokumentációt a honlapon.

Ahogy sejtettük, a módosításra a leendő beruházás megvalósíthatóságának biztosítása miatt van szükség, és a következő területre vonatkozik: az Erzsébet tér, Kálvin János utca, Szent István tér, Meggyesalja utca, tervezett észak-déli átkötő út, Bartók Béla tér, Hunyadi János utca által közrezárt rész.

Kiderül, a módosítás lehetővé teszi majd, hogy a terület északi részén nagy, szabad díszburkolatú gyülekezési, illetve rendezvénytérként hasznosítható terület jöjjön létre. A déli közparkrészen a módosítás lehetővé tenné, hogy kibontsák a Szinvát és a Szinva-teraszhoz hasonló lépcsőzéssel lehetőség nyíljon lejutni a patakhoz. (A módosítás szerint a korábbi elképzelésekkel szemben csak egy és nem több helyen bontanák ki a patakot.)

A mostani módosítás célja az is, hogy a terület leendő térfalai úgy épüljenek meg, hogy lehetővé tegyék az avasi templom, a harangtorony, illetve környezetükre történő minél teljesebb rálátást.

A módosítás tartalmazza azt is, hogy a területre mélygarázsokat építenének, ám ehhez csakis a díszburkolatos területrész telkét vennék igénybe, a közparkba ez nem lóghatna bele.

A dokumentáció-térképen mutatja be a tervezet módosításokat, érdemes azokat is tanulmányozni.

Volt már terv…

A Szent István tér – a város főterének – rendezésére az idők folyamán sok elképzelés született. Az előző városvezetés idején már az engedélyes tervek is léteztek, ám a városvezetés-váltással a fejlesztésből nem lett semmi. Dr. Kriza Ákos polgármester 2011-ben a főtér közösségi tervezésére invitálta a miskolciakat. Akkor számos ötlet, elképzelés született, majd ezek valahogy elfelejtődtek. Tavaly tavasszal elindult valami a Szent István téren: lebetonozták a területet.

Igaz, azt is kijelentette az akkori alpolgármester, Kiss Gábor, hogy ez csak ideiglenes megoldás, és szeptemberre már a végleges beruházásról is beszélhetünk, a tervek is meglesznek.

A témában egyébként augusztus 7-én délután 3 órától lakossági fórumot is tartanak a városházán (Hunyadi utca 2. sz. 3. emelet), a véleményeket pedig egészen augusztus 11-ig várják.

– Hajdu Mariann –

