Milyen barát az ilyen? – kifosztotta cimboráját Borsodban

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását, aki elhozta alvó barátja értékeit annak lakásából.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított január 18-án meglátogatta barátját annak otthonában, és alkoholt fogyasztottak. Estére a sértett még a férfi távozása előtt elaludt, ezt a helyzetet használta ki a gyanúsított. Átkutatta a házat, majd magához vette az egyik szekrény polcán lévő cigarettás dobozba rejtett készpénzt a mellette található mobiltelefonnal és távozott. A bűncselekménnyel okozott kár körülbelül 70 000 forint, ennek a nyomozás során csak egy része térült meg.

A gyanúsítottal szemben kifosztás elkövetése miatt indult büntetőeljárás, mely esetében – figyelemmel a gyanúsított személyi körülményeire is – 1 évtől 7 év 6 hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A férfi magatartása és a kiszabható büntetés mértéke alapján megalapozottan feltehető, hogy megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől vagy a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást. A gyanúsított munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, az eddigi életmódja is arra enged következtetni, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el.

ÉM

