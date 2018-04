Milyen az ideális lakásbérlő?

Ma már nemcsak Európában, hanem Magyarországon is egyre többen bérelnek lakást. A ­Rentingo.com eddigi tapasztalatai alapján több hasznos tippet is összegyűjtött, amelyekre a bérbeadóknak feltétlenül figyel­niük kell, ha meg akarják találni a számukra ideális bérlőket.

Lépésről lépésre

Mielőtt meghirdetjük kiadandó lakásunkat ellenőrizzük, hogy a lakásban a fűtési rendszer és az elektromos hálózat állapota megfelelő-e, ha szükséges végezzük el az esedékes karbantartási munkálatokat. Érdemes figyelmet fordítanunk arra is, hogy mind a konyhában, mind a fürdőszobában a csaptelepek, zuhanyrózsák megfelelően működnek-e. Valamennyi nyílászáró állapotát, szigetelését is ellenőrizzük és győződjünk meg, hogy az ablakok, erkélyajtók jól zárnak, de könnyen nyithatók. ­Amennyiben a lakást háztartási gépekkel együtt kívánjuk kiadni, ellenőrizzük azok működőképességét is.

Megfelelően karbantartott lakásra könnyebb bérlőt találni és sok jövőbeli kellemetlenségtől is megkímélhetjük magunkat azzal, hogy nem kell a jövendőbeli bérlő kérésére azonnal javítási munkalátokkal foglalkoznunk.

Erre is figyelni kell

A bérlő megbízhatósága az egyik legfontosabb szempont a sikeres bérbeadás szempontjából, ezért lehetőleg kérjünk referenciát korábbi főbérlőtől, ha már volt ilyen, és amennyiben lehetséges próbáljunk ­meggyőződni arról is, hogy bérlőjelöltünknek van-e rendszeres jövedelme. Mindenképpen kössünk írásban szerződést, lehetőleg közjegyzői záradékkal, mert ezzel sok későbbi félreértést, vitát kerülhetünk el. Érdemes lakásbiztosítást kötni kiadandó lakásunkra.

