Milyen az, amikor kétezer-ötszáz cserebogár száll a miskolci buszon?

A szerzőnek nem ez az első kötete, összesen 12 jelent már meg, négy angol nyelven.

A fantasztikus történetek után miskolci gyerekkoráról és a Kilián-délről írt a Privát félmúlt sorozatban.

A szerző, aki az első hivatásos író a sorozat alkotói között, a napokban tartott kötetbemutatót a miskolci városrész mára legendássá vált Otthon éttermében tartották.

Sokat álmodom Miskolcról, a legújabb könyvem is itt játszódna.” Tomasovszki István

Tomasovszki István a Kilián-délen nőtt fel, jelenleg Belgiumban él, és a kötetbemutató (valamint Kilián gimnáziumbeli osztálytalálkozója) miatt utazott haza Miskolcra.

– Öt éve jelent meg az első regényem Magyarországon – mondta lapunknak még a kötetbemutató előtt. Azóta tizenkét könyve látott napvilágot, többségük sci-fi, de szépirodalmi regénye is van.

– Sokat álmodom Miskolcról, a legújabb könyvem is a városban játszódna, ehhez szerettem volna anyagot gyűjteni a Facebook Miskolcon láttam csoportjában, amikor „rámírt” a Privát félmúlt szerkesztője.

Egy átlagos nap…

Szó szót követett, aztán pedig jött a felkérés, hogy nincs-e kedve megírni a gyerekkori élményeit. Volt. Így született meg a Privát félmúlt „Egy átlagos nap a Kilián-délen” című kötete, amely a sorozat tizenhetedik darabja.

– A Kilián-délen nőttem fel, fantasztikus hely volt, mindent megcsináltunk, amit a Belgiumban felnőtt 20 éves fiam sohasem. Más világ volt. Ma mindennek utána lehet nézni a neten, akkor tele volt a világ titkokkal, mindent magunknak kellett felfedezni.

István egy fiktív nap történetét írta meg a kötetben, amelyet olvasva ráismerhetünk gyermekkora lakóhelyére. A történetnek nagy a valóságtartalma, például az a sztori, amikor 2500 cserebogarat hajítottak be egy buszba, aztán szaladtak a busz mellett, és nézték, hogyan hadakoznak az elszabadult rovarokkal az utasok. Az sem kitalált történet, hogy a villamos összes 40-es égőjét kicsavarták, és az sem, amikor bemásztak az avasi zsidó temető kriptáján található lyukba, a kaland végén a rendőrségen kötöttek ki.

Hazahozni apát

Az íróról megtudjuk, legutóbb szépirodalmi regényének bemutatóját tartották Miskolcon, amely édesapjával való kapcsolatát boncolgatja, Hazahozni apát címmel. A regényt Szekrényes Miklós könyvével közösen mutatták be közel egy éve (akkor beszámolt róla lapunk), a miskolci tanárral-íróval még a nyíregyházi főiskolán ismerkedtek meg: István is ugyanott, magyar-történelem szakon diplomázott.

– Hogyan került Belgiumba? – kérdezzük.

– Az egy külön történet – kezdi mesélni. – A feleségem is pedagógus, így úgy éreztük, épp elég lesz egy a családban. Jól beszéltem angolul, hiszen annak idején én fordítottam a kalóz angol filmek nagy részét, így a ferihegyi repülőtéren találtam állást mint légiforgalmi irányító asszisztens. Ott dolgoztam 6 évig. Később megkérdezték, hogy nem próbálom-e meg az eurocontrollos állást, azt, amely valójában egész Európa légi forgalmát irányítja. Azóta is ezzel foglalkozom. Később megpályáztam ugyanezt a munkakört Belgiumban, megkaptam a lehetőséget, azóta kinn élünk.

Kiadót alapított

Úgy 11 évesen kezdett el írni, tudjuk meg, de aztán ez valahogy abbamaradt, odakinn kezdték el újra foglalkoztatni a történetek. Egy művészeti iskolát is végzett Brüsszelben, így a könyveit már ő maga illusztrálja. Mára saját könyvkiadót működtet, ahol nemcsak a saját könyveit, hanem másokét is kiadja. Hosszú ideig tart elküldözgetni a kéziratokat különböző helyekre, indokolja meg a kiadóalapítást.

– Lehet, nem leszek több tízezer példányos író, de lehet, nem is az a cél – jegyzi meg, hiszen nem a megélhetésért ír. Elárulja azt is, hogy éppen min dolgozik. Egy utazás története lesz (ehhez gyűjtötte az anyagot a Facebookon, amelynek eredménye lett a Privát félmúlt kötet), egy Miskolcról induló taxi áll a középpontjában. István szerint filmszerű a történet, így forgatókönyvben is gondolkodik. Másik tervezett regénye pedig önéletrajzi ihletésű. Emellett négy angol nyelvű könyve is megjelent – a könyveit ő maga fordítja le angolra – az év végéig meglesz az ötödik is.

– Kíváncsi voltam, meg tudom-e csinálni. Meg tudtam. Nem a világhír a cél, csak egy kísérlet marad, de nagy öröm, hogy sikerült.

Kiderül még, egyre inkább a szépirodalmi témák foglalkoztatják, de a sci-fi azért megmarad.

– A Csillagok háborúján, azaz a Star Wars-on nőttünk föl, így nem is lehetne másként. Ott álltam én is a miskolci Béke mozinál a jegyért – mondja.

Hajdu Mariann

