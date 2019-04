Milliós tételben lopták a gázt a miskolci panzióban

Életveszélyes bekötés

A gyanú szerint a férfi egy Miskolc mellett található panzió gázvezetékét megbontotta, majd egy vezetékszakasz beépítésével megakadályozta a gázmérőóra működését. 2019. április 15-ig, azaz a gyanúsított elfogásáig több mint 5 000 000 forint lopási kárt okozott a gázszolgáltatónak. A nyomozás során az is kiderült, hogy a panzió konyhahelyiségébe egy ismeretlen eredetű gázcső került beépítésre, mely a rászerelt gáznyomás-szabályozónak és a helyiségben található nyílt lánggal működő gázkészüléknek köszönhetően bármikor robbanást idézhetett volna elő. A gyanúsítottal szemben lopás és közveszélyokozás elkövetésének gyanúja miatt indult eljárás. A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén bizonyítékokat semmisítene meg vagy rejtene el, így letartóztatását rendelte el 2019. május 18-ig. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.

A panzió mellett vendéglátóipari egységet is üzemeltető család köztiszteletben áll a településen, sokan még most sem hiszik el, hogy ilyet tettek volna, és kiállnak mellettük. A hely weboldala már nem működik, közösségi oldalukra annyit írtak ki, hogy meghatározatlan ideig zárva tartanak. Úgy tudjuk, környékbeli települések konyhájára is főztek, akik így kénytelenek más megoldás után nézni.

ÉM

