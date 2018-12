Milliárdos „karácsonyi ajándék” Tokajnak

Megközelíti a másfél milliárd forintot az értéke annak a három nyertes pályázatnak, amelyet Tokaj városa nyert el az év végén. A „barna és a zöld város” projektek mellett az idősek otthonának energetikai korszerűsítésére is közel négyszáz millió forintot költhetnek.

Az elnyert 1,4 milliárd forint három sikeres pályázat eredménye.” Posta György

Posta György, Tokaj polgármestere azt mondja nincs okuk szégyenkezni, az elmúlt négy év alatt megközelíti az ötmilliárd forintot az elnyert források összege. Ebből idén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokból (TOP) kétmilliárd forintot sikerült elnyerni. Az általános iskola illetve a tornacsarnok energetikai korszerűsítése már a végéhez közeledik, az újabb nyertes projektek értesítője pedig a napokban, egyfajta karácsonyi ajándékként érkezett meg.

– Az 1,4 milliárd forint három sikeres pályázat eredménye – mondta a polgármester. – Az úgynevezett zöld város program az egyik legfontosabb fejlesztése Tokajnak a világörökséget támogató GINOP-os pályázat mellett. Nyolc helyszínen végzünk el különböző beruházásokat, amibe a Tokaji Ferenc Lakótelepnél illetve a közúti híd környékén játszóterek épülnek, megújul a városháza belső udvara és a jelenleg méltatlan körülmények között lévő litván szoborpark is. Ezen a területen leálló sávokat és parkolókat is kialakítunk. A kistokaji városrészben álló haranglábat is szeretnék eredeti állapotában visszaállítani, erről még egyeztetnek az egyházzal. Ez a projekt elsősorban olyan beruházásokat takar, aminek a város szépítése a célja. A barna város projektben pedig a Tokaji Városüzemeltető Szervezet elavult épülete, illetve a mellette álló régi gazdasági épületet újítjuk fel.

További fejlesztések

Tokaj összesen hat TOP-os pályázatot nyert el, ezt a polgármester sikeresnek értékeli. Posta György kiemelte, kilenc pályázatot adtak ugyan be, de azokat is megtudják valósítani más forrásból, ami a TOP-ban nem járt sikerrel.

– A kerékpárút pályázatunk nem nyert, de egy másik forrásból sikerül megépíteni. A városi piac rekonstrukcióját ugyan kétszer elutasították, de szintén egy másik sikeres pályázat terhére a főépületet el tudjuk készíteni. Az első kerületi orvosi rendelőjének rekonstrukciójára szintén van nyertes projektünk, így egyetlen egy pályázat van, amit elterveztünk, de egyelőre nem tudjuk megvalósítani – tette hozzá Posta György.

A sikereknek pedig jövőre már lesz látszata is, a világörökségi területet támogató GINOP-os forrásból megkezdődik a Bodrog-parti sétány építése, valamint a belváros rekonstrukciója, amelynek költségei szintén elérik az egymilliárd forintot. 2019-ben a kerékpárút, a bölcsőde és a csapadékvíz rendszer építése is elkezdődhet. Az Erzsébet királyné hídjának rekonstrukciója is év elején kezdődhet, jelenleg szakértői véleményekre várnak. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által megvalósítandó fejlesztés ugyan a közlekedőknek a lezárások miatt kellemetlenséggel fog járni, de a polgármester szerint látványos lesz. A kivitelező ígéretei szerint a korlátozások szeptember végéig fognak tartani.

ÉM-EJ

Világújdonság lámpák Répáshután Répáshuta - Megszűnik a település fényszennyezése, borostyánsárga fénnyel világítanak éjjel a lámpák. Világviszonylatban is újdonságnak számít az a beruházás, ami most valósult meg Répáshután: megújult a Bükki Nemzeti Parkban, és egyben a Bükki Csillagos­égbolt-parkban található település teljes ... Tovább a cikkhez

A jövőt építik Szendrőn Szendrő - Önerőből kezdték el a tantermek építését, de közben egy pályázatuk is révbe ért. Négy tantermes új épülettel bővül a Szendrői Református Általános Iskola és Óvoda, melynek alapkövét a napokban helyezték el ünnepélyes keretek között. Nagyon örülünk neki, ha egy kis intézmény növekedni k... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA