Milliárdos fejlesztést indított a református egyház Patakon

Három és fél milliárd forintnyi állami forrásból építkezik Sárospatakon a Tiszáninneni Református Egyházkerület (TIREK), valamint Református Kollégium. A beruházássorozat már elkezdődött és előreláthatólag 2020 végéig tart. A fejlesztések részleteiről Dienes Dénes professzor, a kollégium közigazgatója elmondta: a három és fél milliárd forint állami forrásból származik.

Emlékeztetett rá, hogy a református intézményeknek azért van szükségük a kormányzati támogatásokra, mert az 1949-es államosítás során az akkori hatalom az egyházakat megfosztotta minden olyan eszköztől, amelyekből addig fenntartották intézményhálózatukat és 1990 után is csak részleges kártalanítás történt. A felekezetek általában rossz állapotban kapták vissza nagy múltú, gyakran műemléki védettséget élvező épületeiket, ezért a felújítás, valamint az energetikai szempontból korszerűtlen létesítmények üzemeltetése komoly terhet rótt rájuk. Az egyházi intézmények egyben állami feladatokat is átvállalnak.

A tervek szerint a munkálatok 2020 végéig tartanak majd.” Dienes Dénes

„Összességében, ezek miatt van szükség a felújításhoz és a működtetéshez állami dotációra” – közölte a közigazgató.

Épületek és környezetük is

Hozzátette: a mostani beruházás során komplex beruházást hajt végre a fenntartó TIREK és a kollégium. Megújul például az Erdélyi-internátus, ahol a belső munkálatok már el is kezdődtek. Dienes Dénes felidézte, hogy részben magánadományokból, részben a fenntartó támogatásából a szomszédos Kossuth-internátus már korábban megújult, ennek mintájára kezdték el a másik épület rendbetételét. A férőhely bővítésére, azért van szükség, mert a gimnázium képzéseire egyre növekszik az érdeklődés, diákjaikat pedig megfelelő körülmények között szeretnék elhelyezni – mondta.

A kollégium főépületén energetikai beruházások zajlanak majd, szeretnének napelemeket is elhelyezni és főleg a gimnáziumi részen a tetőt is felújítják. Megújul a múzeum, ahol egyben új szemléletű kiállítások valósulnak meg, valamint lehetőség lesz múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésére is. Ugyancsak megszépül a természeti környezet, azon belül az iskolakert is a sétányokkal és parkokkal együtt. A tervek szerint helyreállítják az egykori barokk kertet a Kossuth-kollégium előtti területen – tette hozzá a közigazgató.

Kiemelte: szintén felújítják a kollégiumi étkezdét, vagyis az adományozóról, Mudrány Andrásról elnevezett épületet. Ott a konyhatechnikát és a berendezést is modernizálják. A beruházássorozat utolsó elemeként pedig szálláshellyé alakítják a ma használaton kívüli egykori „Gólyavárat”, amely korábban zeneiskolaként és internátusként is működött. Ez a későbbiekben a kollégium számára bevételt is hozhat, az épületben megszállók részére ugyanis akár étkezést és színvonalas kulturális programokat tudnak majd kínálni.

„A tervek szerint a munkálatok 2020 végéig tartanak, a munkálatokat szeretnék helyi vállalkozókkal elvégeztetni” – mondta Dienes Dénes professzor.

