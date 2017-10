Milliárdos fejlesztést hoz Miskolcra a Ten Pao

Miskolcon nyitotta meg első Ázsián kívüli gyárát a Ten Pao cégcsoport. A Déli Ipari Parkban lévő telephelyet csütörtökön avatták fel.

A kínai tulajdonban lévő vállalat a világ egyik vezető gyártója a fogyasztási cikkekhez készülő kapcsoló üzemű tápegységek, valamint az intelligens töltők és vezérlők ipari felhasználása területén. A 2,1 hektáros miskolci telephelyen 2600 négyzetméteres gyáregységet és a hozzá tartozó irodaépületet alakított ki a vállalat. Mint elhangzott: a Ten Pao mintegy 4,5 milliárd forintot kíván Miskolcon befektetni, és dolgozói létszámát szeretné legalább 300 főre növelni 2021-re. A Ten Pao célja, hogy a most átadott telephely legyen egyrészt a vállalatcsoport fő gyártási központja Európában az elektromos alkatrészek és tartozékok gyártása területén, másrészt a vállalatcsoport kiemelt logisztikai partnere legyen az európai ügyfelek számára.

Új gyártástechnológiát hoz

A gyármegnyitón jelen volt többek között Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta: örül minden olyan beruházásnak, amely munkahelyet teremt Miskolcon, vagy a megye más településén. Hozzátette: személyes tapasztalata, hogy azok a cégek, amelyek Borsod-Abaúj-Zemplént választották, nem bánták meg a döntésüket. Ebből kiindulva pedig hiszi, hogy a vállalat és a dolgozóik előtt nagyszerű jövő áll.

Hung Kwong Yee, a cégcsoport elnöke kiemelte: negyven éve alapított cégük magyarországi térnyerésében komoly szerepe volt a magyar kormánynak, a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, a helyi önkormányzatnak, valamint a Bosch cégcsoportnak. Hozzátette: a magyar beruházás kiváló tapasztalatot jelent számukra a cég további európai fejlődéséhez.

Andrew Hung, a cégcsoport ügyvezető igazgatója arról is beszélt, hogy a vállalatcsoport termékportfóliója sokrétű: több mint 1400 féle kapcsolóüzemű tápegységet gyártanak fogyasztói termékek, valamint 300 típusú intelligens töltőt és vezérlőt kínálnak az ipari használatra szánt elektromos szerszámok számára. A vállalatcsoport fejlesztéseit és megoldásait számos iparág és szektor használja, köztük olyan világvállalatok, mint a BOSCH, a MAKITA, a Stanley Black & Decker és a PHILIPS. Mint mondta, a Ten Pao fokozott figyelmet fordít a kutatás-fejlesztési tevékenységre is. Saját akkreditált laboratóriumuk lehetővé teszi, hogy tevékenységüket a technológiai piac változásaival együtt alakítsák, miközben sokféle terméket fejlesszenek és gyártsanak ügyfeleik új termékeihez.

Befektetőbarát környezet

Bingbing Yang, a cégcsoport alelnöke elmondta, hogy azért Miskolcon hozták létre az új gyárat, mert legfontosabb ügyfeleiknek nagy része Kelet-Európában működik, így a vállalatcsoport képes lesz jobb logisztikai megoldásokat kialakítani, és versenyképesebb árakat kínálni a térségben. E mellett itt rendelkezésre áll a megfelelő létszámú és képzettségű humán erőforrás, valamint befektetőbarát a környezet és a helyi vezetés. A termelés értéke a miskolci gyárban elérheti az évi 100 millió dollárt, 2021-ig pedig a kapacitás folyamatos bővítését tervezik – jelentette be.

Bodnár László a Ten Pao Electronics Hungary Kft. cégvezetője hangsúlyozta: a mai nap mérföldkő a cégcsoport életében, hiszen ez az első Ázsián kívüli gyár, de mérföldkő a város életében is, mert a beruházással olyan gyártástechnológiák is érkeznek Miskolcra, amelyek korábban nem szerepeltek a megyeszékhely iparának palettáján. Jelezte, hosszú távon szeretnék szorosabbra fűzni a kapcsolatot a helyi oktatási intézményekkel, szakhatóságokkal és az önkormányzattal is.

ÉM

Megnyitotta első Ázsián kívüli gyárát Miskolcon a kínai Ten Pao cégcsoport Miskolc - Miskolcon nyitotta meg első Ázsián kívüli gyárát egy 4,5 milliárd forintos beruházássorozat első lépéseként az elektronikai berendezéseket és alkatrészeket gyártó kínai Ten Pao cégcsoport csütörtökön. A Déli Ipari Parkban 2600 négyzetméter alapterületű gyáregységet, valamint egy irodaép... Tovább a cikkhez

Háromszáz új munkahely - Miskolcon építi európai bázisát egy kínai cég Budapest, Miskolc - Csütörtökön avatják fel a kínai cég telephelyét Miskolcon. Mintegy 4,5 milliárd forint értékű beruházást valósít meg 2021-ig Miskolcon a hongkongi székhelyű Ten Pao cégcsoport. Az elektronikai berendezéseket gyártó cég legalább 300 fő foglalkoztatását vállalta a fejlesztések m... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA