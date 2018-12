Mikuláscsomag, kedves műsor Miskolcon

Kakaós csiga, pogácsa, friss narancslé és ásványvíz – egyebek mellett ilyen finomságokkal várta a Vodafone Magyarország Alapítvány azt a több mint négyszáz gyermeket, akik a szervezet és a Miskolci Nemzeti Színház közös Mikulás ünnepségére érkeztek.

A gyors reggeli után hamar gyermekzsivaj töltötte be a nagyszínház nézőterét, ahol rövidesen kezdetét vette a kicsiknek szóló zenés-táncos előadás. A Seres Ildikó rendezte műben a Milne-regényből és a rajzfilmekből is jól ismert szereplők, Micimackó, Nyuszi, Füles és Malacka várták közösen a Mikulást, aki végül meg is érkezett.

Hatalmas csomaggal

A közönség soraiban idén a Miskolc Gyermekváros lakói, a Berentei Tündérkert Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvodájának ovisai, az Éltes Mátyás Egységes ­Gyó­gypedagógiai és Módszertani Intézmény és a Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola tanulói mellett Miskolc nagycsaládjainak gyermekei foglaltak helyet. Őket ajándékozta meg a nagyszakállú egy-egy hatalmas csomaggal.

A Vodafone Magyarország és a Miskolci Nemzeti Színház között 2014-ben alakult ki az együttműködés, azért, mert a mobilszolgáltatónak kiemelten fontos a régió, illetve, hogy társadalmi szerepvállalásukat folyamatosan erősítsék.

– Miskolc a Vodafone második otthonaként ismert Magyarországon, itt van a szolgáltató Regionális Ügyfélszolgálati Központja, aminek hatszáz munkatársa minden évben lelkesen veti bele magát a már hagyománnyá érő, Miskolci Nemzeti Színházzal közös Mikulás-ünnepély előkészületeibe. Társadalmi szerepvállalásunk azonban nem csupán erre az egy programra épül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Önkéntes csapatunk rendszeres munkája mellett az alapítványunk digitális iskola programjával is igyekszünk segíteni a régiót: a Bükkaranyosi Általános Iskola és a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola diákjai is részt vesznek a programban, melynek célja azon fiatalok digitális tudásának fejlesztése, akik önerőből nehezen jutnak hozzá digitális eszközökhöz – mondta el az Északnak Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány képviselője.

A civil életben való jártasság mellett a kulturális életet, a fiatal művészek képzését is fontosnak tartja a Vodafone. Ahogyan arról néhány hete lapunk is beszámolt, idén is megújították a Miskolci Nemzeti Színházzal négy évvel ezelőtt kötött támogatói szerződést.

– Ennek részeként a szolgáltató ötmillió forinttal támogatta a színházat, és átadták a Vodafone Művész Ösztöndíjakat is hat tehetséges fiatal művésznek. A jövő generációjának támogatása rendkívül fontos a cég számára – a Mikulás idei miskolci látogatásával is nekik szerzett örömet. Az ünnepség megvalósításában rengeteget segítettek a regionális ügyfélszolgálati központunk munkatársai is, akik egyébként minden lehetséges eszközzel, nagy erőbedobással igyekeznek segíteni Miskolc gazdasági és kulturális fejlődését – zárta gondolatait Flakstad Emőke.

Tajthy Ákos

Sok-sok csokoládé, még több gyermekmosoly - Elvittük a Mikulás ajándékát Miskolc - Sok olyan diákjuk van, aki hátrányos helyzetű családból érkezett. Tele volt az autónk csokoládéval, amikor szerdán megérkeztünk az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeles utcai épületének udvarára. A gyerekek el sem akarták hinni, ho... Tovább a cikkhez

Fotók: A miskolci GYEK-ben is járt a Mikulás Miskolc - Mikulás napi műsort adott kedden a Csodamalom Bábszínház a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Velkey László Gyermekegészségügyi Központjában gyógyuló kis betegeknek. A program részeként a Miskolci Gráciák Egyesülete is megajándékozta a gyerekeket. ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA