Mikor repülhet a jogosítvány?

Egy autós „halmozta az élvezetet” szerdán a 3-as főúton, miután autójával közlekedve több olyan szabálysértést is elkövetett egyetlen előzés során, amelyekért az utóbbi másfél hónapban egyenként is bevonták a vezetői engedélyét más autósoknak néhány hónapra. De még azzal is tudta tetézni, hogy vezetői engedélye sem volt! Igaz, most egy darabig már nem is lesz…

Mindenen át

Egy sajókeresztúri férfi február 13-án kora délután a 3-as főúton, a kistokaji elágazásnál lévő lámpás kereszteződés előtt úgy közlekedett autójával, hogy átlépte a záróvonalat, és a kanyarodó sávból gyalogátkelőhelyen előzte ki a kocsisort, miközben még a lámpa is pirost mutatott. A szabálysértésen tetten ért sofőrt előállították a Miskolci Rendőrkapitányságra, ahol egyrészt kiderült, hogy a fiatalembernek jogosítványa sincs, másrészt beismerte a szabálysértést. A hatóság – a még aznap meghozott – első fokú határozatában a 24 éves férfit tizenkét hónapra eltiltotta a járművezetéstől és pénzbírsággal sújtotta.

Sokakban felmerülhet a kérdés: miként lehet eltiltani valakit a vezetéstől, ha nincs rá engedélye? Ha az eltiltás alatt újra vezetésen kapnák a férfit, amiatt már a bíróság előtt kellene felelnie, másrészt a büntetés azt is jelenti, hogy a férfi a következő egy évben nem szerezhet jogosítványt sem. Ez információink szerint érzékenyen érinti az illetőt, ugyanis közel állt az utolsó forgalmi vizsgához a tanfolyamon.

Beszámoltunk róla már több eset kapcsán, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a folyamatos közúti ellen­őrzések során a kiemelt szabálysértéseket elkövetőkkel szemben – az országban úttörő módon – minden alkalommal alkalmazza az azonnali intézkedés és hatósági eljárás elvét a közlekedés biztonsága érdekében. Az elkövetők pénzbírság mellett a vezetői engedélyük bevonására is számíthatnak 2-3 hónapra.

De melyek is azok a kiemelt szabálysértések, amelyeknél ilyen retorziókra számíthatnak az autósok? A kérdéssel Pitkó László alezredeshez, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjéhez fordultunk.

– Vannak olyan szabálysértések, amelyek önmagukban is a kiemelt kategóriába tartoznak, és eszerint kezeljük. És van olyan eset is, amely önmagában nem lenne kiemelt, de azzá válik, ha az autós balesetet okoz az elkövetésével, vagy veszélyhelyzetet idéz elő vele – magyarázza az alezredes.

Elsőbbség, előzés

Így említhető például az elsőbbségadási szabályok be nem tartása, kiemelten, ha gyalogátkelőhelynél nem adja meg az autós az elsőbbséget. Szintén a kiemelt körbe tartozik – és ilyen esetnél az elmúlt hetekben vontak is be vezetői engedélyt – az előzési szabályok be nem tartása, záróvonalon, tiltótábla hatálya alatt, gyalogátkelő helyen – utóbbinál még akkor is, ha éppen nem kel át rajta gyalogos. A tilos jelzésen áthaladás, ha ez balesetet okoz, vagy veszélyhelyzetet idéz elő, és a követési távolság be nem tartásával okozott baleset – mint az M3-ason történt négyes haláleset miatti terelésnél az ütköző kamionos. A szabálytalan sávváltás, párhuzamos közlekedésnél a szlalomozás, a kötelező haladási irány szándékos figyelmen kívül hagyása, az így előzés is okozója lehet pár hónapos kényszerpihenőnek a vezetésből. Ha valaki a másik autóst veszélyezteti, például elé vág és befékez előtte, de akár anyagi káros balesetnél is repülhet a jogosítvány, tudtuk meg.

– Horváth Imre –

