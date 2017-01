Miért vigyorog furcsán az a magyar kismalac a tankönyvben?

Mára bejárta az internetet az az ábra, ami a nyolcadikosok kísérleti földrajzkönyvében található. Ebből a könyvből számos állami iskolában tanulnak a gyerekek. A rajz tulajdonképpen az Európai Unióról szól. Németországot szoptatós kocaként ábrázolja a tankönyv, az ő emlőin csüngenek az unió kisebb országait jelképező malackák: a görögök, a spanyolok, a belgák és a portugálok. A magyar kismalac azonban az előtérben áll egymagában és vigyorog. Egy kis magyarázó szöveg is található az kép alatt, a diákoknak pedig az a feladatuk, hogy értelmezzék az ábrát.

„Nincs alárendelve”

Nagy sajtóvisszhangot keltett a földrajzkönyv rajza, sokan kormánypropagandának tartják.

Kíváncsiak voltunk, vajon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nyolcadikosok mit gondolnak a rajzról. Egyáltalán, tudnak-e vele valamit kezdeni? Több iskolát is felhívtunk, de közülük csak az egyik engedte meg, hogy megkérdezzük a diákokat. Itt is csak teljes név nélkül, mert az intézmény nem szerette volna, ha valami baja származik a nyilatkozatokból.

Az biztos, a nyolcadikosokat igencsak meglepte a rajz, eltelt néhány perc, mire valamilyen magyarázattal tudtak szolgálni.

– A rajz az Európai Uniót ábrázolja, a nagy malac Németország – jelentett ki Boglárka. – Szerintem azt jelenti az ábra, hogy minden ország befizet az unióba, Németország viszont többet, mint amit visszakap, így ő húzza fel a többi országot gazdaságilag. Azt azonban nem tudom, Magyarország miért áll ott külön, lehet, hogy nem kap a közös befizetésekből. Azért vigyoroghat, mert nincs alárendelve Németországnak, saját lábán is meg tud állni – fejezi be az elemzést Boglárka. Hozzáteszi: az ábra a nyolcadikosok számára nehezen értelmezhető, bár földrajzórán már tanultak egy keveset az unióról.

„Kevesebb jut”

Fanni is csodálkozva szemléli a tankönyvi illusztrációt. Szerinte Magyarország is kap a közös javakból, bár az a rajzról úgy tűnik, hogy nem, mert nincs ott a többi kismalac között.

– Talán azért nevethet, mert nem függ Németországtól, de igazából nem tudom – jegyzi meg bizonytalanul.

Balázs viszont határozottan állítja, az uniós befizetésekből Magyarországnak kevesebb jut, mint a többi tagállamnak. Ami pedig jut, azt nem arra használják, amire kellene.

– Az egyik híradóban hallottam, hogy szoborfelújításra kapunk uniós pénzeket, de az utak meg egyes helyeken járhatatlanok, és néhol a települések is ocsmányul néznek ki. Azt viszont nem tudom, miért nevetgél a kismalac. Szerintem ezt a nyolcadikosok nem tudják megfejteni – csóválja a fejét Balázs.

Az iskola egyik történelemtanárát is megkérdeztük, szerinte mit akart illusztrálni az ábra készítője.

A pedagógus elöljáróban elárulta, ő is látta az interneten keringő cikket és elolvasta a hozzá tartozó kommenteket.

– A gyerekeknek tananyag az Európai Unió történelemből és földrajzból is, de ez az ábra primitív és nevetséges. Egyáltalán, a disznó allegória rossz asszociációt kelt. Egy grafikon sokkal informatívabb lett volna. Az alatta levő képaláírás egyébként korrekt, a feladat értelmezhető. De két malac kalapján például nem látszik rendesen a zászló, tehát nem tudják megnevezni a gyerekek, melyik országot szimbolizálják. Nyilvánvaló, hogy kormánypropagandáról van szó, és Magyarország különállását hangsúlyozza az uniótól – jelenti ki a pedagógus. Megjegyzi: bár a gyerekek beszéltek arról, melyik ország mennyit fizet be a közös, uniós költségvetésbe, de erre igazán egy hétköznapi embernek nincs rálátása, mert torzított információkhoz jutunk csak hozzá. Tehát a nyolcadikosok sem tudják ezt a feladatot megoldani.

A tanár hozzátette azt is: ők egyébként nem használnak kísérleti tankönyveket, mert baj van a minőségükkel és a szakmaiságukkal. Egy időben voltak ilyen tankönyveik, de aztán visszatértek a jó minőségű, klasszikus könyvekhez.

Itt a megfejtés

Az interneten megtalálható az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (ez az intézmény készítette a tankönyvet) válasza is a vitatott ábrával kapcsolatban:

„Az ábra tanulmányozása során megfogalmazható néhány lehetséges tanulói válasz:

Németország szerepe meghatározó az EU életében. Előbb-utóbb mindenki sorra kerül.

Magyarország már kapott az EU-tól, ezért elégedett lehet. Nem mindenki jut könnyen támogatáshoz. Van, aki többet kap, és van, aki kevesebbet. Németország gazdasága több ország gazdaságára is hatással lehet. Mi hizlalja a német gazdaságot? Támogatás nélkül meg lehet-e élni? Nem feltétlenül csak a válasz tartalma a lényeges, hanem az is, hogy a téma önálló gondolkodásra sarkalja a diákot, azaz aktív részese és ne passzív befogadója legyen a tanórának.

Összegezve: Mivel a lecke Németországot mutatja be, ezért a karikatúra az ország meghatározó szerepére hívja fel a figyelmet.”

