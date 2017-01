Miért szűnik meg a város hotelje?

„Mégis csak lehetetlen helyzet, hogy Miskolc eddig nem tudott egy 10 ezer embert megmozgató rendezvényt szervezni, szállásproblémák miatt” – így indokolta öt évvel ezelőtt dr. Kriza Ákos polgármester, hogy a miskolci önkormányzat beszáll a szállodabizniszbe, és megnyitja a Centrum Apartman Hotelt. A friss hír pedig az, hogy a Görgey utca 4. szám alatti épületben a hotel megszűnik, a város értékesíti az itt található ingatlanokat. Ez egyben azt is jelenti, hogy ötéves kitérővel az eredeti terv lép életbe. A beruházást ugyanis az előző városvezetés kezdte el, azzal a céllal, hogy apartmanlakásokként értékesítik.

A 2010-ben „megörökölt” 700 millió forintból emelt szerkezetkész épülettel a városnak kezdeni kellett valamit. Először is be kellett fejezni a beruházást, ami – az önkormányzat szerint – 400 millió forint veszteséget jelentett. Majd próbálták apartmanházként értékesíteni, de akkor nem sikerült. Felvetődött, bérleményként hasznosítják, de a mostani városvezetés azt gondolta, gazdaságosabb a hotelként való működtetés. Az ehhez szükséges átalakítás akkoriban további 100 millió forintot vett igénybe. És a polgármester már öt éve jelezte, ha változik az ingatlanpiaci helyzet, az eredeti terv szerint értékesítik a lakásokat.

Köszönik mindenkinek

Most pedig eljött ez a pillanat is. A hotel közösségi oldalán is olvasható: „A Centrum Apartman Hotel 2016. december 31-én bezárja kapuit! Mindenkinek köszönjük, aki minket választott az elmúlt 4 évben!”

Megkerestük a Miskolc Holdingot, számos kérdésünk volt a megszűnéssel kapcsolatban, például az, veszteség indokolta-e a hotel megszüntetését. Amennyiben igen, akkor a városi statisztikák szerint dinamikusan fejlődő miskolci turizmus miért nem hozott nyereséget a város szállodájának? Korábban nem sikerült apartmanházként értékesíteni, miért gondolják, most sikerülhet? Milyen átalakítást igényel a lakások eladása? Hány lakás van, ebből mennyit tud most eladni a város, és milyen áron? Mennyi van tartós bérletben, azok mikor járnak le? Mennyi bevételre számít ezekből az ingatlanokból a város?

Folyamat kezdete…

A megszűnésről és értékesítésről szóló hírek megerősítésén túl Pásztor Imre, a cég kommunikációs igazgatója azt válaszolta: „Egy folyamat kezdetén vagyunk, ugyanakkor le is zártunk egy korszakot… A város értékesíteni fogja az épületben lévő 40 ingatlant, idővel azokat is, amelyeknek lejár a tartós bérleti joga, ez jelenleg a házban lévő lakások fele. A funkcióváltást piaci, gazdasági helyzet teszi lehetővé, és nem a forgalom vagy gazdasági mutatók indokolják, azok rendben voltak.”

