Miért nem tanul jól a gyerek?

Vannak gyerekek, akik annyira szoronganak az iskolai teljesítményük miatt, és annyira félnek a szülő reakciójától, ha rossz jegyet kapnak vagy rossz bizonyítványt kell haza­vinniük, hogy az öngyilkosságba is menekülhetnek. Szerencsére ez nem gyakori, de az biztos, hogy így félév tájékán előfordulhat – mondta lapunknak Szőke Éva, a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tag­intézményének tanácsadó szakpszichológusa.

Az évek során olyan esetekkel is találkozott, hogy a gyerek nem vitte haza a bizonyítványát, azt mondta, még nem kapta meg, vagy haza sem ment, elkóborolt. A szorongásnak és a félelemnek azonban vannak jelei, amire a szülőnek fel kell figyelnie – jelezte a pszichológus.

Ha még fejletlen

De mi az oka, ha nem teljesít jól a gyerek az iskolában, és mi a megoldás? – kérdeztük. Kifejtette: tanulási sikertelenség jelentkezhet iskolába lépéskor és a tanulási folyamat alatt. Az első esetben előfordulhatnak részképesség-problémák, például a beszéd és a nyelv területén, vagy az olvasáshoz szükséges részfunkciók nem elég fejlettek. Lehet a motoros készségekben is valamilyen zavar vagy fejletlenség, de a figyelemzavar is problémát jelenthet, csakúgy, mint a nem megfelelő feladattudat. Ha a gyerek még éretlen az iskolai munkára, azt általában az óvoda utolsó évében kiszűrik az iskolaérettségi vizsgálaton.

Ha a gyerek gyenge teljesítményére rosszul reagál a szülő vagy a pedagógus, az kudarcsorozatot indíthat el. A tanítók figyelik a gyerekeket az első osztályban, és ha fejletlenséget vesznek észre, szakértői vizsgálatra irányítják a kisdiákot. A pszichológusból és fejlesztőpedagógusból álló szakértői team állapítja meg, szükség van-e valamelyik területen fejlesztésre, vagy máshol kell keresni a problémák okát.

Figyelemzavar

– A szülőket is bevonjuk ilyenkor, mert fontos tudni, hogy van-e a gyereknek segítő környezete, a szülő tud-e vele foglalkozni – sorolta a szakember, így folytatva: a tanulási sikertelenség később is jelentkezhet. Ilyenkor is gyakori ok a figyelemzavar, amit a szociális környezet is okozhat. A gyerek fáradékony, az órán nem tud figyelni, mert otthon stresszhelyzetnek van kitéve, ami miatt nem tud a tanulásra koncentrálni. A figyelme elkalandozik, mert lehet, hogy épp válnak a szülei, ezért fél és szorong. Kamaszkorban ugyanígy megjelenhet a figyelemzavar. Az is gyakori jelenség, hogy a gyereknek a tanuláshoz való motivációja változik meg. Ez leginkább akkor figyelhető meg, amikor alsó tagozatból a felsőbe kerül. Tudni kell, hogy a váltás minden gyerek számára nehéz, hiszen felsőben a tanító néni már nem fogja a kezüket, megnő a tananyag, és elvárják tőlük az önálló munkát. Ha a gyereknek nincs sikerélménye, mert mindig negatív visszajelzéseket kap, egyre kevésbé akar tanulni. Fontos tehát, hogy biztassuk a gyereket, és vegyük figyelembe, hogy a felső tagozatba lépés nehéz neki, tehát megerősítésre van szüksége a szülő és a pedagógus részéről is – hívta fel a figyelmet Szőke Éva.

A szülő feladata

Rámutatott: tanulási sikertelenséghez vezethet, ha a szülőnek nem fontos a gyerek iskolai teljesítménye.

– Gyakran szembesülünk a problémával, hogy a szülők egész nap dolgoznak, mire hazaérnek, fáradtak. Azt mondják, ha a gyerek délután 4-ig iskolában volt, miért nem tanította meg a pedagógus. Pedig a szülőnek is van fel­adata. Ellenőriznie kell otthon a táskát, hogy benne van-e minden szükséges tanszer, és hogy elkészítette-e a gyerek a házi feladatot. Ha a gyerek azt látja, hogy a szüleit nem érdekli, mi történik az iskolában, akkor őt sem, vagy kevésbé fogja érdekelni a tanulás – világított rá a szakember.

Hangsúlyozta: a szülő és a pedagógus részéről rendkívül fontos a pozitív visszajelzés. Elsőként azt kell kiemelniük, amit a gyerek jól csinált. Gyakran találkozni azzal a problémával, hogy a szülő túl magasra teszi a mércét, amit a gyerek nem tud teljesíteni, ezért feladja, és szorongóvá, motiválatlanná válik. A negatív értékelés komoly önbizalomhiányt tud okozni a gyereknek – jelezte a pszichológus.

– Hegyi Erika –

Beszélgessünk az iskoláról!

Szőke Éva azt is kifejtette, hogy a tanulási sikertelenségnek az is oka lehet, hogy a gyereknek nem megfelelő a tanulási stratégiája. Ezért fontos lenne az iskolában a tanulásmódszertanról is szót ejteni.

A szülők pedig beszélgessenek a gyerekkel mindennap az iskoláról! Ne azt kérdezzék, hogy mi történt az iskolában, mert arra a gyerek azt fogja válaszolni, hogy semmi, hanem konkrét kérdéseket tegyenek fel. Például, hogy melyik példa volt a legnehezebb matekórán. És ami nagyon fontos: a gyereket sokszor dicsérjük!

