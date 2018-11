Miért hasznos a szagelzárós hamutartó?

Gondoljunk csak bele, hogy mennyire kellemetlen helyzet tud kialakulni, ha egy összezárt térben valaki rágyújt, majd a szivarvéget, szivar maradványt is csak belehelyezi egy ott lévő nyitott hamutálba, amit hosszú ideig senki nem ürít ki, ezért kénytelen mindenki hosszasan azt szagolni. Emiatt nagyon praktikus megoldás lehet egy szagelzárós hamutartó.

A hagyományos hamutartót ki ne ismerné? Kis tál formájú hamutálak, melyekben a dohányzás során keletkezett hamut és a végterméket (szivarvéget) tárolhatjuk. Ezek többnyire nyitottak szoktak lenni. Ellenben a szagelzárós hamutartót az eloltott szivar után becsukhatunk, vagy csak elfordítjuk a tetejét, megakadályozva ezzel azt, hogy a szagok kiérződjenek a hamutálból.

A fő különbség a szivarozás, és a dohányzás között, hogy a szivaros élvezi magát a szivarozást, ha másért nem, az aroma miatt vagy az ízélmény miatt, ezzel szemben a dohányost a nikotin “élteti”. Hasonló a helyzet az alkohol fogyasztóknál is. Van, aki maga az alkohol hatása miatt fogyasztja a tömény italokat, míg mások élvezik egy-egy bor, vagy whiskey élvezeti értékét, aromáját, tehát magát a cselekvés folyamatát is, nem csak az alkohol tudatmódosító hatását.

A szivarok íze sok mindentől függ. Leginkább attól, hogy honnan származik az adott darab, de a nagysága, vastagsága sem mellékes. A származást tekintve a legfontosabb tényezők az éghajlat, azaz az időjárás, és emellett a talaj minősége.

Milyen fajtákat szoktak megkülönböztetni a szivaroknál?

Lehetnek fűszeresek, gyümölcsösök, erősek, csípősek, édesek és kevésbé édesek, füstösebb ízűek, vagy éppen fás aromájúak.

Aki szivarozik, pont ezek miatt az ízek miatt teszi és neki ezek okoznak örömet, azokkal szemben, akik kifejezetten nem kedvelik ezeket az illatokat. Ezért fontos megtalálni azt a megoldást, ami mellett mindenki elégedett lehet. Ilyen megoldás lehet a nem szivarozás és a sűrű szellőztetés mellett a szagelzárós hamutartó.

Ha nem csak a hamutartó az, amit szeretnénk, hogy egyedi legyen, ha már szivarozunk, hanem szeretnénk egy saját különleges szivargyújtót is, akkor is érdemes a Humidorshop.hu oldalán szétnéznünk, mert nagyon szép, különleges darabok közül szemezgethetünk. Tegyük még egyedülállóbbá szivarozási rituálénkat egy páratlan szivarvágóval, melyet választhatunk forma vagy szín alapján is, de a legfontosabb, hogy a penge éles legyen. Szivarvágóra egy szivarosnak mindig szüksége lesz, ezért ajándékozási ötletnek is kiváló választás lehet.

A Humidorshop.hu blogján is sok hasznos tudnivalót olvashatunk, vagy ha további kérdésünk merülne fel, akkor vegyük fel a kapcsolatot a Humidorshop.hu munkatársaival.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA