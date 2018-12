Mi mindenre jó a kéztisztító?

A Potompénz webáruház csapata tudja a megoldásokat, amiket megosztottak velünk, így az alábbi írásban ki is fejtünk, amennyire csak lehet.

A szappanok varázsa

Tudták-e, hogy a szappan a legősibb mesterséges mosószer? Titka abban rejlik, hogy a zsírokat apró darabokra bontja a sok-sok szappan részecske, nem engedi a zsírdarabokat újra egymáshoz kapcsolódni. Észrevették-e, hogy amikor először mosnak kezet szappannal, néha nem habzik? Ez azért van, mert a kézen túl sok a zsíros szennyeződés, amit a szappannak épp bontani kell. Próbáljuk ki, ha ugyanazon alkalommal, de másodszor mosunk kezet, mi történik? Megindul a habzás, vagyis a zsírt sikerült eltávolítani a kézről.

Amennyiben igénybe veszi munkája a kezeit, hajlamos kiszáradni, kisebesedni (pl.: festőknél a túl sok festék miatt, konyhai alkalmazottaknál a túl sok mosogatás miatt, stb), vagy egyszerűen csak a genetika miatt hajlamosabb a bőre a kiszáradásra (pl.: ekcéma) akkor érdemes a kézkímélő és bőrbarát szappanok közül válogatni. Kimondottan fertőtlenítésre is széles választék közül lehet megrendelni a legalkalmasabbat.

Folyékony vagy hagyományos szappan?

Nagyon sokan élnek a reklámok bűvöletében, és elhiszik azt a hamis állítást, miszerint azért egészségtelen tömbszappant használni, mert nyüzsögnek rajta a kórokozók. De mindenkit megnyugtatunk, máig nem sikerült bebizonyítani, hogy a folyékony szappan higiénikusabb volna, mint hagyományos társaik. Szimplán annyiról van szó, hogy jobb marketinggel rendelkezik, mert ehhez fűződik érdek.

Ha viszont kicsit máshogy közelítjük meg a történetet, akkor az derülhet ki, hogy bár a tömbszappan a kedvezőbb, mégis a legtöbben folyékonyat használnak. Tudta-e, hogy a bölcsődékben és óvodákban használt szappan nemcsak fertőtlenítő hatással bír, hanem egyben edzi is kisgyermekeink kézizmait, így fejleszti a kézügyességet?

Ha mégis a folyékony szappant választjuk

Ha mégis a folyékony szappant választjuk, akkor is érdemesebb a nagyobb, gazdaságosabb kiszerelésűeket vásárolni. Ez azért is jó, mert utántöltőként is lehet őket használni, akár egy egész család számára. Persze van, hogy egy-egy folyékony szappan valami egyedit tartalmaz, amiért szeretjük. Például a több glicerin tartalmú típusok kevésbé szárítják a bőrt. Vagy ha tartalmaz kristályokat, masszírozó gyöngyöket, akkor az egy plusz élvezet, hiszen nem kell külön időt tölteni a bőrradírral.

Bármilyen típusra essen a választás, érdemes online körülnézni, hiszen jellemzően a webáruházakban egyszerűen és olcsón megrendelhetjük kedvenc kéztisztítónkat.

