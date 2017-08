Mi lenne, ha sziesztáznánk?

Szükség lenne-e a sziesztára? Arra a délutáni pihenőidőre, amely egyes dél-európai országokban van jelen. Ekkor a munkavégzés szünetel, és többnyire az üzletek is zárva tartanak. Mindez az elmúlt évek hősége kapcsán mindig felmerül és beszédtéma Magyarországon. A pártolók (a klímaváltozáson felül) leginkább azért vannak a pihenő mellett, mert jótékony fiziológiai hatást „sejtenek”. Ami biztos: a mediterrán országokban a nagy hőségben végzett munka igen megterhelő volt, ezért vezették be a napközbeni munkaszünetet.

És hogy miként mindez a „siesta” őshazájában, Spanyolországban? A munkaidő 8-kor kezdődik, amikor kinyitnak a kávézók is, majd 10 órakor a boltok is felhúzzák a redőnyt. Délután 2-től fél 5-ig tart a szieszta: az éttermek nyitva maradnak, a boltok viszont bezárnak, és csak a szieszta után nyitnak ki újra. A munkaidő este 8-ig tart. (Ekkor zárnak a boltok is.)

– Az igazság az, hogy ha én délután lefeküdnék aludni, akkor legkorábban este 10-kor bírnék újra felkelni – mondta nevetve Hegedűs Alex, aki a megyeszékhelyen dolgozik, irodában, ám ezekben a napokban a szabadságát tölti. – Hozzám közel áll a déli mentalitás, de nem tudom, hogy a cégek mit csinálnának. Nekünk természetesen klimatizált minden, nem vagyunk a napon, de mi van azokkal az emberekkel, akik egész nap, mondjuk, útépítésen vagy építkezésen dolgoznak. Vagyis szerintem elég bonyolult ez, de annál érdekesebb.

Újhelyi Lászlót is a belvárosban szólítottuk meg. Ő úgy vélte, hogy nem sok értelme van a sziesztának.

– A munkáltatóknak kell lépnie ilyenkor – mondta. – Ha 2-3 órát nem dolgoznánk délután, utána már nem nagyon menne. Ha értelmes érvvel meg tudnak győzni, meghallgatom, de most nem nagyon látom értelmét, hiszen ezt a néhány hetet ebben az időben ki lehet bírni.

