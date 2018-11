Mi lehetek, ha nagy leszek?

Az egyik legnehezebb döntésben, a pályaválasztásban igyekeznek segíteni.

„Szabad a pálya…!” címmel rendezték meg már 19-ik alkalommal a pályaválasztási szakkiállítást a miskolci sportcsarnokban, ahol szerdán és csütörtökön 79 kiállító várja a megyéből több­ezer diák érdeklődő látogatását. A rendezvény célja az, hogy a fiataloknak segítsen a pályaválasztás cseppet sem könnyű kérdésében. Csak az összes információ birtokában lehet megfelelő döntést hozni – mondta Lórántné Orosz Edit, a szervező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője. Éppen ezt a célt szolgálja a szakkiállítás, amelyen a megfelelő oktatási intézmény mellett a jövő munkáltatóját is megtalálhatják a diákok. A rendezvényen hatalmas volt az érdeklődés az első napon, a kiállító intézmények pedig mindent bevetnek azért, hogy olyan perspektívát villantsanak fel a fiataloknak, ami az ő irányukba billentheti a döntést.

Tizenhat járásból

A kiállítás helyszíne ebben az évben is a Generali Aréna, ahol ezúttal a megyei iparkamara és a megyei agárkamara – a két szervezet a rendezvénysorozat szervezésében is részt vállalt – mellett 11 munkáltató, a Miskolci Szakképzési Centrum 15, míg az ózdi 3 és a szerencsi 6 tagintézménye, 12 gimnázium, 25 szakképző, 4 humán szervezet és 1 felnőttképző is jelen van.

A cél az a rendezvények megszervezésével, hogy felhívják a diákok és a megye szakembereinek figyelmét a helyes, megalapozott pályaválasztásra, a versenyszféra igényeire épülő szakképzés támogatására. A kormányhivatal 16 járásból, 107 iskolából, összesen 3615 diák autóbuszos szállítását támogatja a pályaválasztási kiállításra, elsősorban hátrányos helyzetű térségekből. Kerekasztal-beszélgetéseket, üzemlátogatásokat szerveztek, osztályfőnöki órákra is ellátogattak a tájékoztatás érdekében a szakkiállítás mellett – mondta dr. Gerőcs-Tóth Andrea, a megyei kormányhivatal igazgatója. A megyében regisztrált álláskeresők csaknem fele csupán általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkezik, fontos tehát a megfelelő pályaválasztás – tette hozzá. Pályát kell választani, valamilyen irányba el kell indulni, reménykedni kell benne, hogy 13 évesen is képesek arra a gyerekek, hogy ezt az irányt ki tudják választani. Ehhez kell a szülők, az intézmények segítsége is, a kamara pedig abban érdekelt, hogy a gazdasági elvárásoknak megfelelő, a számítástechnikához, digitalizációhoz értő, megfelelő tudású emberek kerüljenek ki a nagybetűs életbe – magyarázta Bihall Tamás, a BOKIK elnöke.

A város vezetése számára is fontos ez a rendezvény, hogy megmutassák, miként tudják segíteni a fiatalok megfelelő szakmához jutását. A gazdaságfejlesztési koncepció mellett olyan oktatási koncepciót építettek ki, amely végigkíséri a gyerekeket, ebben pedig fontos lépés a pályaválasztás – jegyezte meg Sallai László polgármesteri biztos.

Kísérletek, bemutatók

A standok között hömpölygött a tömeg szerdán délelőtt, folyamatosan érkeztek az osztályok vidékről és a családok főleg Miskolcról, hogy mindent végignézzenek, látnivaló pedig volt bőven. Minden kiállító igyekezett minél figyelemfelkeltőbb módon bemutatni saját magát, látványos kísérletek, bemutatók követték egymást. Szabó Zsolt a családjával érkezett, mind elmondta, a nagyobbik gyermekük már középiskolás, de vele is jártak ilyen kiállításon korábban, míg a kisebbik most áll pályaválasztás előtt, így vele most körülnéztek. Nagyon hasznosnak nevezte a rendezvényt, amely segíthet a gyerekeknek és a családjuknak.

