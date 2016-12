Mi kerül a kosárba? Lencse, pezsgő, kocsonya és a szerencsét hozó kismalac

Pénteken már mindenki az év utolsó napjára készült, az üzletekben a szokásos szilveszteri menühöz keresték a hozzávalókat az emberek: húsokat, virslit, lencsét és az elmaradhatatlan pezsgőt.

Egyedül

Sokan tértek be a belvárosi Árucsarnokba. Itt találkoztunk Czentnár Katalinnal, aki azt mondta, már megvásárolt szinte mindent, most már csak néhány dolgot vesz. Egyedül tölti a szilvesztert, mert a párja dolgozni fog. A nagylánya külföldön van, a fia pedig a saját barátjaival szórakozik az év legvidámabb napján. Katalin kosarában azért ott van az elmaradhatatlan pezsgő. Igaz, alkoholmentes, mert csak azt szeretik. Most még vásárol egy kis füstölt tarját, mert nem lencsefőzeléket, hanem lencselevest akar főzni, de lesz körömpörkölt és töltött karaj is. Nem szomorkodik azon, hogy egyedül lesz szilveszterkor, azt mondja, volt már ilyen, de az is lehet, hogy a barátnője felugrik hozzá. Katalin elárulja új évi kívánságát:



– Sokkal jobb évet kívánok a gyerekeimnek és magamnak, mint az idei volt – fogalmaz.

Két hatalmas bevásárlókocsit pakolt tele Tolnai Attila és felesége, Erzsébet. Elmesélik, hogy családi szilveszterre készülnek, valószínűleg négyen lesznek. Erzsébet malacot süt, részletesen elmesélte, hogy lesz finom a húsa és ropogós a bőre. Kiderül, nem egész malac kerül a sütőbe, az tavaly volt, de bíznak benne, hogy annak a szerencsehozó ereje kitart a következő évre is.

Lencse helyett bab

A húshoz spagettisalátát vagy krumplit készít Erzsébet. Lencse helyett pedig babot főznek, méghozzá zsidós bablevest.



– Az év utolsó napján dél­előtt a Bükkbe megyünk kirándulni, délután elkészítem a vacsorát, aztán evés-ivás, egy kis tévénézés. Ahogy jön. Lehet, hogy az ismerősök is benéznek hozzánk – sorolja Attila.

Jó volt a 2016

Ádám Ilona és Salga Szabolcs is családi szilveszterre készül, de nem akármilyenre, 25 fősre. Úgyhogy nekik is alaposan be kell vásárolniuk. Már kocsiban a szendvicsnek való, a virsli, a süti kellékei. Lesz toros káposzta is. Náluk ez elengedhetetlen étel az év utolsó napján.

– Karácsonykor töltött káposzta volt, most pedig jöhet a toros káposzta – mondja Szabolcs. – Minden évben jól telik a szilveszter. Beszélgetünk, eszünk-iszunk, táncolunk. Van, amikor máshol kezdik az ünneplést, de végül mindig náluk kötnek ki a vendégek.



Ilona elárulja: ő szerette a 2016-os évet, mert lett munkája. Bizony volt már olyan évük is, hogy csak 5 ezer forintjuk maradt december végére. Most egészen más, mert meg tudnak venni mindent, ami szükséges, a gyerekeknek is. Kiderül, van új évi kívánsága is. Mégpedig az, hogy a következő karácsonyra hazajöjjön külföldről a fia és a családja. Mert nélkülük nem volt igazán boldog a karácsonyuk. De a megélhetés miatt muszáj volt kimenniük Angliába. – Nagyon szeretjük őket – mondja szomorkásan Ilona.

Hegyi Erika

Kár, hogy nincs 100 lába

Az Árucsarnok üzletvezetője, Papczun Ernő lapunknak elmondta, karácsony és szilveszter között nagyon sok pezsgő fogy, az éves eladás 40–50 százaléka, sőt még januárban is, mert sokan tartanak pótszilveszteri mulatságot. Virsliből egyre inkább a drágább, de jó minőségűt keresik a vásárlók. Hozzátette: kár, hogy nincs a disznónak száz lába, mert az év utolsó napjaiban rengeteg körmöt adnak el a kocsonyához.

Van, aki egész malacot vásárol, az Árucsarnokban azt is kapni.

Az üzletvezető hozzáteszi: csak magyar húsokat árulnak.

Megkérdeztük: Hol szilveszterezik?

– Otthon töltöm a szilvesztert a családdal. Heten leszünk összesen. Beszélgetünk, eszünk-iszunk, és szól a jó zene – mondta lapunknak Kiss József, aki épp pezsgőt vásárolt a belvárosi Árucsarnokban.

Tulipán Margit is otthon ünnepel az év utolsó napján a családdal. „Nézzük a tévét, csendes lesz a szilveszter. Nagy bulit nem csapunk, mert még kicsi gyerek” – tette hozzá.

Makó Ferencné is családi szilvesztert tervez „Hatan leszünk. Én megfőzöm a kocsonyát, pogácsát sütök. Hiába, ez az asszonyok dolga. Lehet, hogy átugrunk a szomszédba a rokonokhoz is.”

Kovács Erzsébet szintén a rokonokkal szilveszterezik. Otthon esznek-isznak, táncolnak, de lehet, hogy kinéznek a belvárosi szilveszteri mulatságra is a Szent István térre.

Forgács Anikó úgy fogalmazott, otthon, csendesen ünnepelnek a párjával. Sokat beszélgetnek majd, mert arra kevés idő jut év közben. Lencsét mindenképpen esznek, természetesen a meggazdagodás reményében.

Sápi Rebeka viszont még nem tudja, hol tölti az év utolsó napját. „Még nincs biztos programom. Valószínűleg a barátokkal szilveszterezek, leszünk úgy 10–12-en. Eszünk-iszunk, szórakozunk, bizonyára jó lesz a hangulat.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA