Mi járhat a „fehér poros” levélért?

Mint írtuk, a rendőrség horgára akadt az a 62 éves szerencsi férfi, aki gyanúsítható azzal, hogy ő adta fel azokat a leveleket, amelyek két napon belül kétszer is megakasztották a szerencsi postahivatal működését és hosszas munkát adtak a rendőröknek és a katasztrófavédelem mobil laboratóriumának.

Működött a mobil labor

Ilyen esetekben ugyanis minden kétséget kizáróan meg kell állapítani, hogy a borítékokból előkerülő fehér por ártalmatlan az emberre és a környezetre. Mindkét esetben ártalmatlannak bizonyult a por, tudomásunk szerint porcukor volt.

Az is alaposan feltételezhető – és a nyomozás adatai is arra utalnak –, hogy ugyancsak a szerencsi férfi miatt kellett pénteken reggel kiüríteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal miskolci központi épületét. Ráadásul a NAV-nál ugyanaznap délután és hétfőn is előkerült egy-egy „gyanús fehér port” tartalmazó levélküldemény. Szerencsére Miskolcon is ártalmatlannak bizonyult a bennük talált por.

A megyei rendőr-főkapitányság „közérdekű üzem működésének megzavarása” bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az ominózus férfi ellen.

Egytől öt évig terjedő börtön

A közérdekű üzem működésének megzavarása – mint utánajártunk – egy bűncselekmény, amelyet a Büntetőtörvénykönyv határoz meg, megadva a büntetését is. Az alapeset megfogalmazása a következő. „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A BTK további tanulmányozásából az is kiderül, hogy a büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt csoportosan, bűnszövetségben vagy különösen nagy kárt okozva követik el. Ennél is nagyobb – öt évtől tíz évig terjedő – szabadságvesztés szabható ki, ha a bűncselekményt fegyveresen, felfegyverkezve vagy különösen jelentős kárt okozva követik el.

Arról is határoz a törvény, ha valaki közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el. Ez vétség két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

