Minden önkormányzati dolgozó megérkezett hétfőn a munkahelyére Kazincbarcikán, de reggel 8-tól 10-ig nem vették fel a munkát (a sürgős eseteket kivéve), mivel sztrájkot tartottak. Ők is csatlakoztak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete országos munkabeszüntetéséhez, melyen ötezernél többen vettek részt.

Szeretnénk, ha minket is elismernének.” Nagy-György Tiborné

Visszamentek később

– A kétórás munkabeszüntetés nem okozott fennakadást Kazincbarcikán – nyilatkozta lapunknak Nagy-György Tiborné, a helyi alapszervezet titkára. – Egy-két ügyfél érkezett csak a hivatalba ügyet intézni ebben a két órában, de tudomásul vették, hogy épp sztrájk van, és azt mondták, majd visszajönnek később. A dolgozók megérkeztek reggel 8 órára, és 10 óráig csendben beszélgettek – számolt be a történtekről az érdekvédő. Jelezte: az önkormányzati dolgozók 2008 óta nem kaptak béremelést, alapilletményük változatlanul 38 ezer 650 forint. Pedig azóta az oktatásban és az egészségügyben is jelentős béremelések voltak. A kormánytisztviselők fizetése ugyan növekedett, de a miénk nem. Pedig mi is sokat dolgozunk a közért, azért, hogy minden rendben menjen a városban. Szeretnénk, ha minket is elismernének – fogalmazott a titkár. Hozzátette: a kormánnyal már többször egyeztetett a szakszervezet elnöksége, de nem történt előrelépés.

A jelenlegi bérekkel kapcsolatban megemlítette: van olyan munkatársa, akinek 30 éves munkaviszony után januártól csak azért emelkedett a fizetése, mert az nem érte el a megemelt garantált bérminimumot, a havi 161 ezer forintot. Az érdekvédő szerint a béremelés összegét az államnak kellene biztosítania, hiszen azt a jelenlegi normatívából nem lehet kigazdálkodni.

Kis kiegészítés

Érdeklődtünk más megyénkbeli városokban is, sztrájkoltak-e hétfőn délelőtt az önkormányzati dolgozók.

Ózdon Kormos Zoltánné szakszervezeti titkártól megtudtuk, bár egyetértenek a sztrájkkövetelésekkel, de nem csatlakoztak a munkabeszüntetéshez. Ennek főleg az az oka, hogy több dolgozó a szabadságát tölti jelenleg, a munkát pedig el kell végezni.

– A bérünkkel mi sem vagyunk elégedettek. Januárban ugyan az ózdi városvezetés kiegészítette valamennyivel az illetményalapunkat, aminek nagyon örülünk, de a bérünk még így is jóval elmarad az átlagtól. Tehát a sztrájkkövetelésekkel egyetértünk – sorolta az érdekvédő. Hozzátette: azt tapasztalja, hogy kollégái nehezen jönnek ki a jelenlegi fizetésükből. Vannak, akik egyedül nevelik a gyermekeiket, nekik bizony jól meg kell gondolniuk, hogy mire költenek. A városban más munkahelyeken is elmaradnak a bérek az országos átlagtól.

Tiszaújvárosban annyit tudtunk meg, hogy ott az önkormányzatnál nincs szakszervezet, csak munkavállalói érdekképviselet, így nem tudtak a sztrájkban részt venni.

Miskolcon azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ott nem volt sztrájk.

Göncön pedig annyi a munka, hogy idő sem lenne munkabeszüntetésre, mondta lapunknak Sivák János polgármester. Hozzátette: a város örül, hogy kikeveredett az adósságrendezési eljárásból, béremelésre biztos, hogy nem futná, azt az államnak kellene finanszíroznia.

