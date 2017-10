Mi a pálya? Segítettek a pályaválasztásban Miskolcon

Az ELMŰ-ÉMÁSZ standjánál elektromos kerékpárt lehetett tekerni, a parkolóban a Bosch által fejlesztett automata parkolási rendszerrel ellátott autót lehetett megcsodálni, a Takatánál érmét készíthettek a fiatalok, a Kós Károly Szakgimnázium standjánál akár a rézcsőforrasztást is kipróbálhatták, az Andrássy Gyula Szakgimnázium asztalánál pedig a 3D-s nyomtató keltette föl a diákok érdeklődését.

Szerdán a „Mi a pálya?” Műszaki Pályaválasztó Fesztiválon jártunk a miskolci sportcsarnokban. A rendezvényt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezte, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közreműködésével és az ELMŰ-ÉMÁSZ áramszolgáltató támogatásával. Legfőbb cél az volt, hogy élmények útján ismertessék meg és népszerűsítsék a műszaki szakmákat a fiatalok körében a cégek és középiskolák, hiszen megyénkben is több száz jó szakember hiányzik a műszaki ágazatban, így a villamosipari területen is.

Béres József, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke, az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta: Magyarország egyik legnagyobb szakmai egyesületéről van szó, melynek 5 ezer tagja van, és fő célja a szakember-utánpótlás biztosítása.

– Azt tapasztaljuk, hogy szakemberekből egyre kevesebb van, pedig egyre több kellene, hiszen a gazdaság fejlődésével nagyon sok projekt indult el. Azt szeretnénk, hogy a fiatalok a rendezvényen élményeket szerezzenek, lehetőségük adódjon bizonyos munkafolyamatokat kipróbálni, hiszen így kelthetjük fel a figyelmüket a műszaki pályák iránt – fogalmazott az ügyvezető.

Fodor József, az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. másik ügyvezetője jelezte, a cégcsoport 4 megyében üzemeltet villamos energia elosztására szolgáló hálózatot. Ebben a rendszerben van több mint 3 millió fogyasztásmérő és több mint 2 millió csatlakozóvezetékük. Az infrastruktúra egyre fejlődik, az új technológiákhoz pedig korszerű tudással rendelkező szakemberek kellenek. A cégnek szüksége van villanyszerelőkre, technikusokra, villamosmérnökökre és IT-szakemberekre is. A szakember-utánpótlást kétféle módon oldják meg: a már meglévő dolgozók képezésével, vagy új szakemberek felvételével. Utóbbiak néhány hónapos gyakorlat után már önállóan tudnak dolgozni.

– A rendezvényt azért támogatjuk, mert egyre nehezebb a magyar munkaerőpiacon jó szakembereket találni. Nekünk az az érdekünk, hogy minél több fiatal válassza ezeket a szakmákat, tartsa érdekesnek és vonzónak. A rendezvény után tavaly és az idén is sok diák eljött hozzánk nyári gyakorlatra, és aki hozzánk eljön pár hetes tapasztalatszerzésre, valószínűleg minket választ az iskolai évek után is – jelezte az ügyvezető.

A diákok a fesztiválon természetesen mindent megnéztek és kipróbáltak. Nagy sikert aratott a sportcsarnok előtt a Bosch autója, ami automatikus parkolásra képes. Megtudtuk, fejlesztés alatt álló járműről van szó, ami a cég budapesti fejlesztőközpontjából érkezett. A Bosch elsősorban duális képzéseit népszerűsítette a rendezvényen, hiszen miskolci szakgimnáziumokkal és az egyetemmel közösen minden szinten működtetnek duális képzéseket.

A diákokat arról kérdeztük, melyik műszaki pálya tetszett meg nekik.

– Engem nem a műszaki pályák érdekelnek – árulta el Szabó Bence, aki a Mályi Móra Ferenc Általános Iskolából érkezett. – Az angolt szeretem, a matek és a fizika nem megy túl jól. Azonban tetszett a Kós szakgimnázium standja, ott sok érdekességet ki lehetett próbálni.

Nagy Edvárd azonban, aki a Miskolci Avastetői Általános Iskola diákja, minden bizonnyal a műszaki pályán fog majd dolgozni, hiszen azt tervezi, hogy a Bláthyban tanul tovább. Az autó­villamosság érdekli. Azt ugyan még nem tudja pontosan, hogy mit jelent ez, de az édesapja ajánlotta neki ezt a szakmát. Az egyik érve az volt, hogy jól el lehet vele helyezkedni. Edvárd pedig úgy gondolja, hogy ez fontos szempont.

– Biztos pont, ez a jövő – így ajánlja az általános iskolásoknak az elektronikai szakmát Vadnai Péter, a Kandó Kálmán Szakgimnázium 12.-es diákja. – Elektronika mindig lesz, így munkahely is lesz. A bátyám is nemrég végezte el ezen a szakon a technikusit, és rögtön kapott állást a Takatában. A fizetése is elég jó – sorolja az érveket Péter.

Az Andrássy szakgimnázium standjánál pedig mi is megcsodáljuk a 3D-s nyomtatót. Kiderül, az egyik szakoktató, Zétényi Attila készítette. Haszna pedig, hogy olcsón lehet vele prototípusokat készíteni.

