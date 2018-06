Mezőkövesdre látogat szombaton a megyenap

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke emlékeztetett, hogy 2014-ben a megyei közgyűlés az összetartozást erősítő, középszintű rendezvényként hívta életre a megyenapot, amely időpontja június 16-a lett. A megyénkhez erősen kötődő II. Rákóczi Ferenc ezen a napon lépte át 1703-ban Vereckénél a magyar határt, s vette kezdetét a nevével fémjelzett kuruc szabadságharc.

„A megyenap körbejárja a megyét: Zemplén, Gömör után Mezőkövesdre, Dél-Borsodba látogat. A Kavicsos-tó partján egész napos program lesz, amelynek keretében bemutatkoznak megyei értékek is – mondta az elnök.

Hagyományosan gyerekprogrammal indulnak, amelyet 11 órakor az ünnepélyes megnyitó követ, a nemzetközi partnereinek részvételével. Átadják a megyei értékdíjat, a megyei önkormányzat közreműködésével helyi és kárpátaljai önkormányzatok írnak alá együttműködési megállapodást. Az est fénypontjának a Republic együttes nagykoncertje ígérkezik.

Mezőkövesd mindenkit vár

Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere megerősítette, hogy Dél-Borsod és Mezőkövesd lakói vendégszeretők és mindenkit várnak szombaton Kövesdre. Viccesen még a jó időt is előre megígérte. A megyenap a városnak és térségének jó lehetőség az értékeik bemutatására. A sokoldalú program kiváló szórakozási lehetőség, s felhívta a figyelmet a város büszkeségére, a Zsóry fürdőre is, ahová lengyel partnervárosukból Zoryból és környékéről is sok vendég érkezik.

Dr. Kovács János, megyei főjegyző emlékeztetett rá, hogy annak idején, amikor a közgyűlés döntött a megyenap létrehozásáról, egy protokolláris, hagyományos ünnep és egy oldottabb, műsoros nap lehetősége közül az utóbbit választották.

SZB

