Mezőkövesdi KC: Küzdelmes mérkőzésen harcolták ki a továbbjutást

Az NB I-es matyóvárosiak a legjobb tizennégy (a Szeged és a Veszprém csatlakozása után már tizenhat) közé jutásért az NB I/B-s Orosházi FKSE-Linamar otthonában küzdöttek. Mivel a sorozat harmadik fordulójában tartott párharc keretében egy találkozó döntött, ezért visszavágó hiányában javítási lehetősége már egyik alakulatnak sem volt – ennek tudatában léptek pályára a csapatok.

Repülőrajt

A vendégek közül Menyhárt indította be a gólgyártást kevéssel a kezdés után, majd olyan tempót diktáltak a kövesdiek, amellyel állva hagyták a hazaiakat. Az MKC szinte minden támadását találattal fejezte be, ezt elégelte meg a békésiek mestere, aki 1–5-nél kért időt. Ezután is domináltak a borsodiak, Jancsó büntetőt dobhatott, majd Menyhárt 2 perces kiállítása sem okozott zavart. Jóga labdát lopott, elnyargalt (2–8), később a beálló posztjáról Martins volt eredményes. Lele hetesből szépített, de Menyhárt és Martins remek alakításaival őrizte nagy előnyét a Mezőkövesd (4–11). Amikor Stankovic 6–12-re alakította az állást, kevesen gondoltak arra, hogy néhány perc múlva 10–12-re zárkózik fel az FKSE gárdája. Krivokapic vágta a hálóba a labdát (11–14), a szünetre mégis szorossá tette a csatát a Linamar együttese.

Egy góllal

A folytatás is nagy küzdelmet, nyílt csatát igért, már csak azért is, mert a vendéglátó nagyon kapaszkodott (15–17). Teljes taktikai tárházát felvonultatta a két társaság, a közönség így jó mérkőzést láthatott. Amikor már csak egy gól volt a csapatok között, Horváth L. kapcsolt rá, és kétszer is bevette a ketrecet (15–17). Több mint negyven perc elteltével Stankovic átlövése ért célba, így nehéz körülmények között tartották előnyüket az élvonalbeli piros-fehérek. A 43. percben 18–21-nél sem volt lehetősége „hátradőlésre” a kövesdieknek. Minden akciónak, labdaszerzésnek és célzásnak nagy jelentősége volt és amikor a 46. percben 20–21-re kozmetikáztak a viharsarkiak, egyenesen kétesélyessé vált az összecsapás. A mérkőzés a 47. percben újra kezdődött, hiszen ekkor 21–21-et mutatott a tábla és ennek természetesen nagyon örültek a nézők. Az 50. percben Pásztor remekül védett, majd ezt többször is megismételte és ezzel igencsak hozzájárult a 23–25-ös részeredményhez. Jóga szépen alakított a beállóból, majd Stankovic nyitott rést a falon (23–26), ezt hazai időkérés követte. Kovács B. átlövésből 25–27-re változtatott, majd a hazaiak nem engedtek elvégezni egy szabaddobást, így az MKC emberelőnybe került és ekkor 56 másodperc volt hátra. Kovács B. betörését hetes követte, ezt Jancsó értékesítette (26–28), majd egy hazai gól után jöhetett az ünneplés.

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

Orosházi FKSE-Linamar – Mezőkövesdi KC 27–28 (13–15)

Orosháza, 300 néző. V.: Asztalos, Bárkányi.

Orosházi FKSE-Linamar: Szabó L. (1) – Balázs B. (4), Pásztor M. (1), Lele Á. (6/2), Németh L. (3/1), Ferenczi B. (2), Döme Sz. (4). Csere: Herjeczki (kapus), Karap G. (1), Mátó (2), Zubai Sz. (-), Bella (-), Kiss A. (1), Mihály Zs. (2), Zalai (-), Zvolenszki (-). Vezetőedző: Bakó Botond.

Mezőkövesdi KC: Győri – Jancsó (5/3), Stankovic (3), Horváth L. (3), Martins (2), Rodic (1), Menyhárt (4). Csere: Pásztor I. (kapus), Kovács B. (1), Jóga (6), Krivokapic (1), Kovács P. (-), Szabó D. (-), Zelei (2), Dávid M. (-). Vezetőedző: Buday Dániel.

Kiállítások: 6 perc, ill. 12 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 4/3.

Bakó Botond: – Elszúrtuk a meccs elejét, aztán kevés hiányzott a fordulathoz.

Buday Dániel: – Jó felkészülési meccs volt. Az elején el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de rutintalanok vagyunk és a saját dolgunkat nehezítettük meg.

